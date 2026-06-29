Messi nunca lo tendrá: el récord que Mbappé busca pulverizar en el Mundial 2026

Kylian Mbappé, estrella de la selección francesa, tiene en la mira un nuevo récord que hoy comparte con dos leyendas de Brasil: ser el máximo goleador histórico en los cruces eliminatorios mundialistas. Este martes, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Suecia, en Nueva Jersey, el delantero del Real Madrid tendrá la primera oportunidad de liderar en solitario esta marca que mantiene junto a Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário.



El talento de Bondy ha marcado ocho goles en las rondas eliminatorias de sus dos únicas participaciones en una Copa del Mundo: Rusia 2018 y Qatar 2022. En Rusia, donde se proclamó campeón, firmó dos a Argentina en octavos y otro más en la final ante Croacia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Cuatro años después, ya como líder absoluto de 'Les Bleus', fusiló dos veces a Polonia en octavos y tres a Argentina en la final que dio a la Albiceleste su tercera estrella, pese a la soberbia actuación del entonces atacante del París Saint-Germain (PSG). Por tanto, ocho goles en ocho partidos eliminatorios. A sus 27 años, será difícil que no aumente su cuenta en las llaves de la mayor cita del fútbol.

¿Dónde está Messi?



Además, Kylian tiene ventaja en este apartado con respecto a Lionel Messi, que lleva cinco dianas en 12 cruces eliminatorios, aunque actualmente es el máximo goleador histórico en Mundiales, con 19. Volviendo a los cruces, Mbappé supera por uno a Pelé y tiene incluso mejor promedio que Ronaldo Nazário, que anotó ocho en diez encuentros. 'O Fenômeno' estuvo presente en cuatro ediciones entre 1994 y 2006. En tres de ellas la Canarinha alcanzó la final y en dos se llevó el título. El exdelantero del Real Madrid y del FC Barcelona no tuvo minutos en Estados Unidos 1994, si bien mostró todo su potencial en Francia 1998 y Corea/Japón 2002. Marcó tres en los cruces de 1998, cuando Francia se impuso a la 'Verdeamarela' en la final. En 2002, marcó otros cuatro, dos de ellos en la gran decisión frente a Alemania.

Ronaldo Nazario y Leònidas da Silva



Ya en Alemania 2006, que supuso su adiós a los Mundiales, marcó solo en los octavos de final contra Ghana. De los 15 goles que ha marcado en total Ronaldo en Copas del Mundo, más de la mitad los transformó en los llamados 'mata-mata'. Más remota es la marca de Leônidas da Silva, considerado uno de los primeros cracks del fútbol mundial. El ariete de Río de Janeiro disputó las ediciones de 1934 y 1938, época en la que no había fase de grupos. En ambas fue campeón Italia. En la primera, Brasil cayó en el primer partido contra España (3-1). El gol del honor 'canarinho' fue obra del 'Diamante Negro'.



Ya en 1938 explotó al anotar siete goles en apenas cuatro cruces. Brasil, sin estrellas en su camiseta por aquella época, quedó tercero en el campeonato, su primer gran resultado.

- Máximos goleadores en los cruces del Mundial: