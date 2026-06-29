Estrella de Alemania hace arder a toda Paraguay: "No son de clase mundial"

Paraguay hizo historia este lunes en el Mundial 2026 tras dejar eliminado a la tetracampeona, Alemania, en una tanda de penales infartante. Ante esta eliminación, Joshua Kimmich, capitán y estrella de Alemania, fue críticos con el nivel de la selección y reconoció que no dieron la talla ante Ecuador ni Costa de Marfil en la fase de grupos del Mundial 2026.

El capitán de los teutones lamentó que no jugaron a un bajo nivel contra selecciones que “no son de clase mundial”, a pesar de que perdieron ante Ecuador y Paraguay, además de vencer por la mínima a Costa de Marfil.

"No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados. Nos costó mucho en los tres partidos contra equipos que no son de clase mundial”, dijo a los medios de comunicación. Asimismo, reconoció que “nunca nos mostramos como la Alemania temida por los rivales, pues nos faltó intensidad, confianza y mentalidad ganadora, que es lo que define a nuestro fútbol”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE