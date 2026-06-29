El dardo de Gustavo Alfaro tras echar a Alemania del Mundial: "Esto es para..."

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, hizo un breve análisis de la heroica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras echar a Alemania y apuntó que "sin sufrir no lo podemos conseguir".
"Una lástima que el empate viene de una pelota que era nuestra y que de pronto dos jugadores habían picado para el contragolpe y la pelota va para la otra zona y de ahí viene el centro que nos termina empatando", analizó sobre la jugada del 1-1 que culminó Kai Havertz.
"Después lo resistieron a pie firme hasta el final, con la incertidumbre de ese gol anulado, que le bloquean a Orlando en el momento en que quiere salir a buscar el centro, más que nada porque se complicaba por la altura que tenían los jugadores alemanes y todo lo que había que tener. Por suerte lo sacaron adelante", agregó.
"Como son las cosas nuestras, sin sufrir no lo podemos conseguir. Nos quedaban dos penales, parecía que ya lo teníamos, pero tuvimos que ir al sexto penal para terminar de definir", explica sobre la drámatica definición.
Alfaro también se acordó de la afición paraguaya, especialmente en aquellos que nunca dejaron de creer y que siguieron apoyando en las primeras tormentas.
"La gente sabe el esfuerzo que a nosotros nos costó acá. Yo entiendo a veces la coyuntura, lo que es el periodismo y todo lo que a nosotros nos cuesta... nos cuesta mucho conseguir esto", mencionó.
"Se lo regalamos a toda la gente, a todos los paraguayos. Se lo merecen porque siempre nos apoyaron y lo sentimos nosotros", añadió el DT, que también tiró un dardo para que los que no creían.
"También es para los que no creían, para los que se dedican a tirar piedras desde afuera. Este grupo humano tiene un corazón de oro puro. Hoy defendimos con las uñas y con dignidad la verdadera identidad del fútbol paraguayo ante una potencia mundial", sostuvo.
Con relación al partido, Alfaro destacó la valentía de sus jugadores para plantarse durante 120 minutos e imponerse en la tanda de penales.
"Lo viví con mucha intensidad, como lo vivieron todos, con esa tensión que tuvo el partido de principio a fin porque sabíamos que iba a ser complicado contra un rival que es candidato a campeón del mundo, con mucha jerarquía, con mucha diferencia en la previa", expresó.
"Los muchachos hicieron un gran partido, desde las necesidades, desde que tuvieron que desdoblarse para evitar que Alemania pueda encontrar los caminos. Si bien nos faltaron cosas, también está la temperatura que estaba muy alta y ese esfuerzo de tener que correr para atrás a veces te quitaba esa capacidad para correr para adelante", cerró.