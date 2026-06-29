El dardo de Gustavo Alfaro tras echar a Alemania del Mundial: "Esto es para..."

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, hizo un breve análisis de la heroica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras echar a Alemania y apuntó que "sin sufrir no lo podemos conseguir". "Una lástima que el empate viene de una pelota que era nuestra y que de pronto dos jugadores habían picado para el contragolpe y la pelota va para la otra zona y de ahí viene el centro que nos termina empatando", analizó sobre la jugada del 1-1 que culminó Kai Havertz.

"Después lo resistieron a pie firme hasta el final, con la incertidumbre de ese gol anulado, que le bloquean a Orlando en el momento en que quiere salir a buscar el centro, más que nada porque se complicaba por la altura que tenían los jugadores alemanes y todo lo que había que tener. Por suerte lo sacaron adelante", agregó. "Como son las cosas nuestras, sin sufrir no lo podemos conseguir. Nos quedaban dos penales, parecía que ya lo teníamos, pero tuvimos que ir al sexto penal para terminar de definir", explica sobre la drámatica definición. Alfaro también se acordó de la afición paraguaya, especialmente en aquellos que nunca dejaron de creer y que siguieron apoyando en las primeras tormentas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "La gente sabe el esfuerzo que a nosotros nos costó acá. Yo entiendo a veces la coyuntura, lo que es el periodismo y todo lo que a nosotros nos cuesta... nos cuesta mucho conseguir esto", mencionó.