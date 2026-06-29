Técnico de Japón se disculpa tras eliminación: "La responsabilidad es mía"

Hajime Moriyasu, técnico de la selección de Japón, pidió disculpas a sus jugadores y aficionados tras la eliminación que sufrió este lunes ante Brasil (1-2) en los 16avos de final del Mundial 2026. En conversación después del cotejo disputado en Houston, el estratega lamentó la derrota y agradeció a los hinchas que llegaron al estadio a apoyarlos.

"Lamento profundamente que no hayamos podido brindarles esta victoria. Como entrenador, siento que la responsabilidad es mía y quiero disculparme con todos", expresó el DT de 57 años. "También quiero agradecer a los numerosos aficionados japoneses que vinieron al estadio de Houston. Además de ellos, sé que mucha gente vio el partido durante la noche en Japón y en diversas partes del mundo, por televisión o internet, animándonos", añadió. Luego, Moriyasu aseguró que hicieron todo lo que estuvo en su mano para poder vencer a los brasileños, pero la derrota les servirá como aprendizaje para el futuro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE