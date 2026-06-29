Técnico de Japón se disculpa tras eliminación: "La responsabilidad es mía"

Hajime Moriyasu, técnico de la selección de Japón, pidió disculpas a sus jugadores y aficionados tras la eliminación que sufrió este lunes ante Brasil (1-2) en los 16avos de final del Mundial 2026.
En conversación después del cotejo disputado en Houston, el estratega lamentó la derrota y agradeció a los hinchas que llegaron al estadio a apoyarlos.
"Lamento profundamente que no hayamos podido brindarles esta victoria. Como entrenador, siento que la responsabilidad es mía y quiero disculparme con todos", expresó el DT de 57 años.
"También quiero agradecer a los numerosos aficionados japoneses que vinieron al estadio de Houston. Además de ellos, sé que mucha gente vio el partido durante la noche en Japón y en diversas partes del mundo, por televisión o internet, animándonos", añadió.
Luego, Moriyasu aseguró que hicieron todo lo que estuvo en su mano para poder vencer a los brasileños, pero la derrota les servirá como aprendizaje para el futuro.
"Es realmente frustrante tener que finalizar nuestra participación en la competición. Pero los jugadores lo dieron todo en este partido y, hasta llegar a este punto, valoraron el proceso cada día y trabajaron con enorme dedicación", indicó.
"El cuerpo técnico y todo el equipo de apoyo también estuvieron sumamente comprometidos durante todo este proceso. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y, aunque ahora estamos muy decepcionados, quiero aceptar este resultado y transformarlo en motivación para volver aún más fuertes", finalizó.