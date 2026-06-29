  1. Mundial 2026

Técnico de Japón se disculpa tras eliminación: "La responsabilidad es mía"

Hajime Moriyasu lamentó la dolorosa caída contra Brasil en los últimos minutos y agradeció a todos los aficionados que apoyaron a su equipo.

Técnico de Japón se disculpa tras eliminación: La responsabilidad es mía

Hajime Moriyasu pidió disculpas a los aficionados de Japón por la dolorosa eliminación del Mundial 2026.

29 de junio de 2026 a las 15:16

Hajime Moriyasu, técnico de la selección de Japón, pidió disculpas a sus jugadores y aficionados tras la eliminación que sufrió este lunes ante Brasil (1-2) en los 16avos de final del Mundial 2026.

En conversación después del cotejo disputado en Houston, el estratega lamentó la derrota y agradeció a los hinchas que llegaron al estadio a apoyarlos.

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"Lamento profundamente que no hayamos podido brindarles esta victoria. Como entrenador, siento que la responsabilidad es mía y quiero disculparme con todos", expresó el DT de 57 años.

"También quiero agradecer a los numerosos aficionados japoneses que vinieron al estadio de Houston. Además de ellos, sé que mucha gente vio el partido durante la noche en Japón y en diversas partes del mundo, por televisión o internet, animándonos", añadió.

Luego, Moriyasu aseguró que hicieron todo lo que estuvo en su mano para poder vencer a los brasileños, pero la derrota les servirá como aprendizaje para el futuro.

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"Es realmente frustrante tener que finalizar nuestra participación en la competición. Pero los jugadores lo dieron todo en este partido y, hasta llegar a este punto, valoraron el proceso cada día y trabajaron con enorme dedicación", indicó.

"El cuerpo técnico y todo el equipo de apoyo también estuvieron sumamente comprometidos durante todo este proceso. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y, aunque ahora estamos muy decepcionados, quiero aceptar este resultado y transformarlo en motivación para volver aún más fuertes", finalizó.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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