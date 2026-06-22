  1. Mundial 2026

Alerta en Filadelfia: ¡peligra el arranque del Francia-Irak en el Mundial 2026!

De acuerdo con los últimos reportes, llueve bastante sobre la ciudad y se ha retrasado la apertura de puertas del estadio, pero aún no el encuentro.

Alerta en Filadelfia: ¡peligra el arranque del Francia-Irak en el Mundial 2026!

Francia disputa su segundo partido de la Copa del Mundo frente a Irak en Filadelfia.

22 de junio de 2026 a las 12:35

Una intensa tormenta eléctrica está castigando con dureza el Philadelphia Stadium, el escenario elegido para albergar hoy el segundo partido mundialista de la selección francesa, esta vez ante Irak.

Las condiciones climáticas adversas sobre la ciudad han encendido todas las alarmas apenas unas horas antes de que ruede el balón.

EN VIVO: Francia se mide ante Irak y va por la clasificación en Filadelfia

Debido a la intensidad del temporal, la organización del torneo ha tomado la decisión inmediata de retrasar la apertura de puertas del recinto.

El pitazo inicial del partido queda temporalmente en suspenso a la espera de que la tormenta disminuya y que las autoridades confirmen que tanto el campo como las gradas se encuentran en condiciones óptimas para la disputa del choque.

El encuentro arranca desde las 3:00 PM de Honduras y 5:00 PM de Filadelfia. El combinado francés necesita ganar esta tarde para sellar su pase a la siguiente ronda del certamen.

Dicho compromiso no sería el único afectado ya que el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) advirtió de posibles inundaciones en el Centro y el Este de Estados Unidos a causa de fuertes precipitaciones, lo que podría afectar el partido que se disputará también hoy en Nueva Jersey entre Noruega y Senegal.

La agencia alertó que en esta primera semana de verano "se mantendrá un patrón activo de lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas", a medida que dos sistemas frontales se desplazarán por el Centro y el Este del país en las próximas 48 horas.

Se estiman hasta cuatro pulgadas (diez centímetros) de lluvia en algunas zonas de USA, así como rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

Pedaleó por 11 países para llegar al Mundial y no pudo entrar a USA: el duro motivo

"Durante una inundación, los niveles de agua y la velocidad a la que fluyen pueden cambiar rápidamente. Lo más seguro es permanecer en el interior o buscar un terreno más elevado si no hay ningún refugio disponible", recomendó el NWS.

La alerta coincide con el partido entre Noruega y Senegal en el Mundial que comienza a las 6:00 PM de Honduras y 8:00 PM en Nueva Jersey, en desarrollo de la segunda jornada del grupo I.

En unas declaraciones recogidas por el medio local Gothamist, James Tomasini, meteorólogo del NWS, subrayó la posibilidad de que se produzcan "inundaciones repentinas debido a las fuertes lluvias que acompañan a las precipitaciones y tormentas" y destacó que también podrían producirse "ráfagas de viento dañinas".

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias