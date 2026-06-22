Alerta en Filadelfia: ¡peligra el arranque del Francia-Irak en el Mundial 2026!

Una intensa tormenta eléctrica está castigando con dureza el Philadelphia Stadium, el escenario elegido para albergar hoy el segundo partido mundialista de la selección francesa, esta vez ante Irak. Las condiciones climáticas adversas sobre la ciudad han encendido todas las alarmas apenas unas horas antes de que ruede el balón.

Debido a la intensidad del temporal, la organización del torneo ha tomado la decisión inmediata de retrasar la apertura de puertas del recinto. El pitazo inicial del partido queda temporalmente en suspenso a la espera de que la tormenta disminuya y que las autoridades confirmen que tanto el campo como las gradas se encuentran en condiciones óptimas para la disputa del choque. El encuentro arranca desde las 3:00 PM de Honduras y 5:00 PM de Filadelfia. El combinado francés necesita ganar esta tarde para sellar su pase a la siguiente ronda del certamen.

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Dicho compromiso no sería el único afectado ya que el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) advirtió de posibles inundaciones en el Centro y el Este de Estados Unidos a causa de fuertes precipitaciones, lo que podría afectar el partido que se disputará también hoy en Nueva Jersey entre Noruega y Senegal. La agencia alertó que en esta primera semana de verano "se mantendrá un patrón activo de lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas", a medida que dos sistemas frontales se desplazarán por el Centro y el Este del país en las próximas 48 horas. Se estiman hasta cuatro pulgadas (diez centímetros) de lluvia en algunas zonas de USA, así como rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.