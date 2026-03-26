Jamaica derrota a la resiliente Nueva Caledonia y jugará con RD Congo por el pase al Mundial del 2026

<b>Jamaica </b>derrotó este jueves por 0-1 a <b>Nueva Caledonia </b>en partido de la repesca intercontinental jugado en el estadio Akron de Guadalajara, y enfrentará el 31 de marzo en el mismo escenario a<b> República Democrática del Congo </b>(RDC) por el pase al <b>Mundial 2026.</b> <b>Bailey Cadamarteri </b>marcó el único gol del partido.Los caribeños, selección número 70 en el ránking FIFA, dominó desde el inicio al equipo neocaledonio, 150 del mundo, con<b> Bailey Cadamarteri </b>y <b>Tyreece Campbell </b>como principales referentes ofensivos.Reflejó su superioridad al minuto 18 en una falta fuera del área que cobró <b>Ronaldo Webster </b>con disparo raso que pasó por debajo de la barrera que el guardameta <b>Rocky Nyikeine</b> atacó de manera deficiente y en el rebote Cadamarteri envió el balón a la red para el 0-1.Cadamarteri dejó escapar el segundo al 39, en una jugada por derecha en la que remató a segundo poste, pero ahora sí, Nyikeine se quedó con el balón.