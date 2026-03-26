Jamaica derrota a la resiliente Nueva Caledonia y jugará con RD Congo por el pase al Mundial del 2026

Jamaica derrotó este jueves por 0-1 a Nueva Caledonia en partido de la repesca intercontinental jugado en el estadio Akron de Guadalajara, y enfrentará el 31 de marzo en el mismo escenario a República Democrática del Congo (RDC) por el pase al Mundial 2026. Bailey Cadamarteri marcó el único gol del partido.

Los caribeños, selección número 70 en el ránking FIFA, dominó desde el inicio al equipo neocaledonio, 150 del mundo, con Bailey Cadamarteri y Tyreece Campbell como principales referentes ofensivos.

Reflejó su superioridad al minuto 18 en una falta fuera del área que cobró Ronaldo Webster con disparo raso que pasó por debajo de la barrera que el guardameta Rocky Nyikeine atacó de manera deficiente y en el rebote Cadamarteri envió el balón a la red para el 0-1.

Cadamarteri dejó escapar el segundo al 39, en una jugada por derecha en la que remató a segundo poste, pero ahora sí, Nyikeine se quedó con el balón.