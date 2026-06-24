Pinto destaca selección de Concacaf y sorprende con opinión de Honduras

La Copa del Mundo está entrando a su etapa final de la fase de grupo y muchas selecciones han dejado una buena impresión, pero otros se han quedo en duda y se despiden de la competencia.
Uno de los especialistas y con gran recorrido en la copas del Mundo es Jorge Luis Pinto, el técnico colombiano que hizo historia con Costa Rica en su última presentación y aprovecha el momento para realizar sus valoraciones.
El timonel cafetero estuvo presente en el partido en el que Colombia venció a República Democrática de Congo y aprovechó para analizar a las selecciones de la Concacaf.
"En Concacaf México no lo hace mal, tiene cosas buenas, Panamá me gustó el partido que hizo a pesar de haber perdido", dijo al Mas televisión de Colón.
Al momento de hacer sus valoraciones sobre las escuadras de la Conmebol. "Sudamérica está Argentina, Brasil, pero no en un buen momento".
Jorge Luis Pinto también fue consultado por el momento y la pugna goleadora que están viviendo Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial.
"Hay que admirarlos y reconocerlo, son brillantes los dos y es de reconocimiento inmenso para la edad que tienen y lo que hacen en el campo de juego".
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El extécnico de la Selección de Honduras fue consultado si extrañaba que Honduras no estuviera presente en la Copa del Mundo y sorprendió al asegura. "Claro, por favor. Honduras no estuvo en este Mundial por la pendejada como perdió la clasificación".
Y se tomó el momento para mandar un mensaje al pueblo hondureño. "Sueñen con el fútbol y que vayan para adelante y será en el próximo mundial".
Pinto también sorprendió al momento de ser consultado si en los últimos años ha recibido ofertas para dirigir algún equipo de Honduras y aseguró: "Claro, ahí le cuento después".