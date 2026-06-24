Pinto destaca selección de Concacaf y sorprende con opinión de Honduras

La Copa del Mundo está entrando a su etapa final de la fase de grupo y muchas selecciones han dejado una buena impresión, pero otros se han quedo en duda y se despiden de la competencia.

Uno de los especialistas y con gran recorrido en la copas del Mundo es Jorge Luis Pinto, el técnico colombiano que hizo historia con Costa Rica en su última presentación y aprovecha el momento para realizar sus valoraciones.

El timonel cafetero estuvo presente en el partido en el que Colombia venció a República Democrática de Congo y aprovechó para analizar a las selecciones de la Concacaf.

"En Concacaf México no lo hace mal, tiene cosas buenas, Panamá me gustó el partido que hizo a pesar de haber perdido", dijo al Mas televisión de Colón.

Al momento de hacer sus valoraciones sobre las escuadras de la Conmebol. "Sudamérica está Argentina, Brasil, pero no en un buen momento".