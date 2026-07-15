Jude Bellingham expuesto: la agresión tras quedar fuera del Mundial 2026

La Selección Argentina logró una clasificación heroica a la final del Mundial 2026. En un partido durísimo y que se definió en los últimos minutos, la Albiceleste le dio vuelta el encuentro a Inglaterra, le ganó 2 a 1 y sacó pasaje directo para jugar el partido definitivo por el título contra España en el MetLife Stadium.
Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez desataron la locura de los hinchas. Sin embargo, en medio de las celebraciones, se vivió un momento de muchísima tensión en el campo de juego.
El golpe de Jude Bellingham a Valentín Barco
Cuando los futbolistas argentinos festejaban el pase a la gran final, las cámaras captaron una actitud antideportiva de Jude Bellingham. El mediocampista inglés apareció por detrás de Valentín 'Colo' Barco y, sin mediar palabra, le pegó una fuerte trompada en la nuca.
El lateral argentino se dio vuelta rápidamente y empujó al jugador del Real Madrid para defenderse. Nico Paz, que estaba justo al lado de Barco, reaccionó rápido, se metió en el medio para separar a los jugadores y evitar que la situación pasara a mayores.
Gracias a la rápida intervención de Paz, que se llevó a Barco lejos del conflicto, la pelea no creció. El plantel argentino pudo seguir celebrando una hazaña histórica: la segunda final del mundo consecutiva y la gran oportunidad de conseguir el bicampeonato.