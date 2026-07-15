Jude Bellingham expuesto: la agresión tras quedar fuera del Mundial 2026

La Selección Argentina logró una clasificación heroica a la final del Mundial 2026. En un partido durísimo y que se definió en los últimos minutos, la Albiceleste le dio vuelta el encuentro a Inglaterra, le ganó 2 a 1 y sacó pasaje directo para jugar el partido definitivo por el título contra España en el MetLife Stadium.

Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez desataron la locura de los hinchas. Sin embargo, en medio de las celebraciones, se vivió un momento de muchísima tensión en el campo de juego.