Katia García pone en alto a Concacaf y la decisión con Ivan Barton en el Mundial 2026

Con esto, García se convertirá en la tercera mujer en la historia en dirigir un partido en un Mundial masculino.

¡Histórico! La mexicana Katia García hará historia este jueves en el Mundial de Futbol 2026. La originaria de la Ciudad de México ha sido designada como la árbitra central para el partido entre Túnez y Países Bajos en Kansas City, correspondiente al Grupo F.

A sus 33 años, Katia García no es ninguna novata en hacer historia. Ya fue la primera mujer en pitar en la Copa de Oro varonil y la segunda en la Liga MX. Además, cuenta con experiencia internacional en el Mundial Femenino 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024. En este Mundial de 2026, ya había participado en tres partidos como cuarta árbitra.

El camino para las mujeres en los mundiales masculinos lo abrió la francesa Stephanie Frappart en Qatar 2022. En este torneo de 2026, la estadounidense Tori Penso fue la segunda, tras pitar el duelo entre República Checa y Sudáfrica.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Para el partido de este jueves, el equipo arbitral de Katia estará conformado por:

Sandra Ramírez (México) – Asistente de línea.

José Enrique Naranjo (España) – Asistente de línea.

Juan Gabriel Benítez (Paraguay) – Cuarto árbitro.

El salvadoreño Iván Barton viene de estar en el ojo del huracán tras expulsar al paraguayo Miguel Almirón por taparse la boca para hablarle a un rival, y ahora tendrá la responsabilidad de llevar las riendas del choque entre Japón y Suecia.