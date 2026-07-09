Klose revela lo que le dijo Messi tras romper su récord y el impensado regalo

Lionel Messi y Miroslav Klose protagonizaron un gran momento de respeto y caballerosidad fuera de las canchas. Luego de que el capitán argentino superara la marca goleadora que pertenecía al alemán en los mundiales, ambos compartieron una emocionante charla telefónica que conmovió a los fanáticos. Esta comunicación entre dos de los máximos artilleros de la historia fue posible gracias a Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección argentina fue compañero del exdelantero germano en la Lazio de Italia, y esa buena relación sirvió como puente para unir a las dos leyendas.

El propio Klose, campeón del mundo en 2014, dio detalles de cómo se gestó este encuentro virtual. El exatacante valoró el esfuerzo del técnico argentino para armar la sorpresa. “Lionel Scaloni fue mi compañero en la Lazio de Roma. Siempre estamos en contacto. Él organizó una llamada con Messi después de que igualó mi récord. Fue muy emocionante”, expresó el histórico atacante alemán. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Aunque ambos se habían enfrentado varias veces en los campos de juego, esta llamada significó un cambio en su relación. “Nos cruzamos de vez en cuando en el campo, siempre ha sido agradable y respetuoso, pero esa llamada telefónica fue la primera vez que hablamos tan extensamente fuera de esos encuentros”, señaló el alemán.

Un regalo para sellar la grandeza

Para cerrar la conversación, el capitán de la Albiceleste tuvo un gesto especial que demostró su calidez humana. Hacia el final del diálogo, Messi le confirmó a su colega que le enviaría una camiseta de la Selección argentina autografiada para sellar este momento histórico. Klose destacó esta acción como una muestra clara de la grandeza del actual futbolista del Inter Miami.