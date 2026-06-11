Mundial 2026: ¿A qué hora es la inauguración y cuáles artistas estarán en el Azteca?

Llegó el momento que millones de aficionados al fútbol alrededor del mundo estaban esperando. Este jueves comienza oficialmente la Copa del Mundo 2026, una edición que promete marcar un antes y un después en la historia del torneo por sus novedades, sus sedes y el ambiente que se vive en cada uno de los países organizadores. En Honduras, la expectativa crece conforme se acerca el pitazo inicial de la máxima cita del balompié. La responsabilidad de abrir el campeonato recaerá sobre la Selección de México, que tendrá el privilegio de debutar ante su afición en un escenario histórico. El equipo dirigido por Javier Aguirre buscará arrancar con una victoria cuando enfrente a Sudáfrica, rival que siempre ha demostrado ser un competidor complicado en este tipo de torneos.

La inauguración del Mundial tendrá un formato especial, ya que la FIFA organizó tres ceremonias en distintas sedes. No obstante, el foco principal estará puesto en territorio mexicano, donde se llevará a cabo el acto inaugural oficial acompañado por un espectáculo artístico de primer nivel que reunirá a reconocidas figuras de la música latina. Entre los artistas confirmados para amenizar la ceremonia destacan Maná, Belinda, J Balvin y Alejandro Fernández, quienes serán los encargados de darle color y ritmo a la fiesta mundialista antes del inicio de las acciones deportivas. La organización espera una asistencia masiva y una audiencia millonaria alrededor del planeta.

¿A QUÉ HORAS INICIA LA INAUGURACIÓN?