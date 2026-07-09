¿Quién es el polémico árbitro del Argentina vs Suiza por la semis del Mundial 2026? Antecedentes de Joao Pinheiro

La FIFA definió al equipo arbitral para el crucial partido de cuartos de final entre la Selección argentina y Suiza. El encargado de dirigir el encuentro será el portugués João Pinheiro, de 38 años, quien estará acompañado por las bandas por sus compatriotas Bruno Jesús y Luciano Maia. Por su parte, los canadienses Drew Fischer y Micheal Barwegen completarán el equipo en la cancha como cuarto y quinto árbitro. El misterio sigue en el VAR, ya que los jueces de la cabina tecnológica se conocerán recién este viernes, un día antes del partido.

Este será el tercer partido de Pinheiro en lo que va de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Curiosamente, ya dirigió a Suiza en este torneo: fue en la fase de grupos, cuando los helvéticos golearon 4 a 1 a Bosnia Herzegovina. Su otra aparición fue en los 16avos de final, en el triunfo de Canadá por 1 a 0 sobre Sudáfrica. Para la Scaloneta, Pinheiro es una cara nueva en la categoría Mayor. Sus únicos antecedentes con la camiseta celeste y blanca fueron en el fútbol juvenil (Sub 17 y Sub 20), donde Argentina cosechó dos victorias y una derrota bajo su mirada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE





Quién es João Pinheiro y su última gran polémica en Europa



A sus 38 años, Pinheiro es considerado uno de los árbitros con mejor futuro en Europa. Dirige habitualmente los clásicos de la liga de Portugal y ya tiene un recorrido importante en la Champions League, torneo en el que debutó en la temporada 2022/23. Sin embargo, su carrera reciente no está libre de polémicas. En la última Champions, quedó en el ojo de la tormenta durante la semifinal entre Bayern Múnich y PSG. En ese partido, no cobró un penal para los alemanes tras una clara mano del mediocampista João Neves, y el VAR tampoco lo llamó para revisar la jugada, desatando la furia del banco de suplentes del Bayern.