El Mundial está llegando a su etapa final y la posibilidad de seguir dirigiendo en la competencia se reduce para los silbantes, es por ello que la FIFA ya ha tomado un decisión de cara a lo que resta de copa del mundo. La pregunta que todos se hacen es si los árbitros siguen en el Mundial; entre hoy y mañana los que trabajaron únicamente como cuarto árbitro regresaron a casa; solo después de los cuartos de final se reducirá el número de árbitros principales y del VAR.

Esta mañana se han podido conocer los nombres de los seis silbantes que han tomado maletas para regresar a sus casas tras su participación en la presente edición de United 2026. Oficialmente los excluidos son los que solamente desempeñaron cargos de la tecnología de vídeo (VAR): Hamza Al-Fariq de Marruecos, Sean Evans de Australia, Fu Ming de China, Vidai San de Suiza, Eric Miranda de México y Rodolfo Tuski de Brasil. Gracias al buen desempeño que han tenido los hondureño aún se mantienen entre los árbitros elegibles para dirigir en las próximas fases restantes de la Copa del Mundo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿VOLVERÁ A DIRIGIR SAID MARTÍNEZ?