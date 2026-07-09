FIFA confirma los árbitros que regresan a casa tras su participación en el mundial

El Mundial está llegando a su etapa final y la posibilidad de seguir dirigiendo en la competencia se reduce para los silbantes, es por ello que la FIFA ya ha tomado un decisión de cara a lo que resta de copa del mundo.
La pregunta que todos se hacen es si los árbitros siguen en el Mundial; entre hoy y mañana los que trabajaron únicamente como cuarto árbitro regresaron a casa; solo después de los cuartos de final se reducirá el número de árbitros principales y del VAR.
Esta mañana se han podido conocer los nombres de los seis silbantes que han tomado maletas para regresar a sus casas tras su participación en la presente edición de United 2026.
Oficialmente los excluidos son los que solamente desempeñaron cargos de la tecnología de vídeo (VAR): Hamza Al-Fariq de Marruecos, Sean Evans de Australia, Fu Ming de China, Vidai San de Suiza, Eric Miranda de México y Rodolfo Tuski de Brasil.
Gracias al buen desempeño que han tenido los hondureño aún se mantienen entre los árbitros elegibles para dirigir en las próximas fases restantes de la Copa del Mundo.
¿VOLVERÁ A DIRIGIR SAID MARTÍNEZ?
Luego de permanecer en el selecto grupo de 36 árbitros que han dirigido partidos en la presente Copa del Mundo, las posibilidades para Said Martínez no son descartadas.
La FIFA ya dio a conocer los nombres de los árbitros solamente para los partidos de hoy entre Marruecos vs Francia y el de mañana España vs Bélgica y en ninguno de ellos están considerados los hondureños.
Tampoco para los otros juegos: Inglaterra frente a Noruega y Argentina contra Suiza. Los nombramientos para estos juegos recién hoy los dieron a conocer.
La participación del arbitraje hondureño ha quedado bien representada en la presente Copa del Mundo, más allá que ya no sean considerados para los partidos que restan de la competencia. Los tres catrachos: Said Martínez, Cristian Ramírez y Walter López han dejado en alto el nombre de Honduras.
Cabe recordar que Said Martínez tuvo la posibilidad de dirigir tres partidos en el presente Mundial: Suiza vs Qatar, Inglaterra vs Ghana y Bélgica vs Senegal. Además, fue cuarto árbitro en los duelos Senegal vs Colombia y Brasil vs Noruega.