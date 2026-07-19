Rabiot enciende la polémica en Francia con sus fuertes acusaciones

Los franceses habían terminado el primer periodo con un 0-4 en contra."Entramos de una manera bastante vergonzosa a esta primera parte (...) He visto comportamientos en algunos jugadores que no había visto nunca hasta ahora".

Adrien Rabiot , centrocampista de la selección francesa, denunció "actitudes inadmisibles" en algunos de sus compañeros, tras caer el sábado ante Inglaterra (4-6) en el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial.

Rabiot fue un poco más allá y aseguró: "Es un poco decepcionante, porque era el último partido para dejar una buena imagen en esta competición", dijo Rabiot, en unas declaraciones dadas al canal Bein Sports tras el partido y ampliamente difundidas este domingo en Francia.

El medio del Milan, de 31 años, reconoció que hubo "mucha decepción tras el partido perdido contra España", en las semifinales del Mundial (0-2), pero aclaró que "había un trabajo que hacer hasta el final" y Francia no podía conformarse "con hacer las cosas de cualquier manera".

"Hablamos en el descanso, nos dijimos que hacía falta un poco de orgullo, y la segunda parte fue claramente mejor, porque en la primera algunos comportamientos fueron inadmisibles", agregó el jugador, sin citar ningún nombre.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Rabiot también se sumó al coro de agradecimientos al trabajo de Didier Deschamps, quien dejó el banquillo de Francia tras 14 años al mando:

"El entrenador nos agradeció lo que hemos hecho, pero más bien somos nosotros los que también debemos agradecerle, por todos esos años magníficos, esa disciplina que nos ha inculcado"