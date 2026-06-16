¿Cuándo volvería a dirigir el hondureño Said Martínez en el Mundial de United 2026?

En el duelo Qatar vs Suiza , la terna catracha encabezada por el matemático, pero que también estuvo Cristian Ramírez y Walter López, quienes tuvieron una participación destacada y respaldada por la FIFA.

El arbitraje hondureño ya tuvo un día histórico en el presente Mundial de United 2026 , luego del debut oficial de Said Martínez, primer árbitro central en impartir justicia en una copa del mundo.

El panorama está así de claro según el cronograma de la información que maneja la organización arbitral en el Mundial. La FIFA cuenta con 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembros.

Se trata del mayor grupo de referís de la FIFA de todos los tiempos, con 40 árbitros más que en el Mundial de Catar 2022. Cada uno de ellos debe estar preparado para ser designado para un partido y contribuir activamente a garantizar que el arbitraje del Mundial sea un éxito.

Luego de este día histórico, la pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo volverá a dirigir Said Martínez en la presente edición mundialista?

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DIEZ pudo conocer que la FIFA está manejando un selecto grupo de 36 árbitros centrales, dentro de los cuales está involucrado el catracho Said Martínez.

Pero luego de dirigir su primer partido, Martínez debe esperar que sus compañeros restantes también puedan tener su participación de acuerdo a la programación de partidos de la primera fecha de la fase de grupos.

Tomando en cuenta el partido Francia vs Senegal, la FIFA ya ha hecho uso de 17 árbitros de los 36 que tiene en cartera para la primera etapa de grupos.