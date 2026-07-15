Scaloni tras clasificar con Argentina a la final del Mundial: "Sin palabras"

Lionel Scaloni no ocultó su emoción después de que Argentina sellara su clasificación a la final del Mundial 2026 con una victoria por 2-1 sobre Inglaterra. El seleccionador argentino elogió el carácter de sus futbolistas, agradeció el respaldo de la afición y ya comenzó a palpitar el decisivo enfrentamiento frente a España por el título.
Al concluir el encuentro, el estratega atendió a los medios desde el terreno de juego y confesó que le costaba encontrar las palabras para describir lo vivido. "Sin palabras. Es una alegría para todo nuestro país y para nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme", manifestó Scaloni, visiblemente conmovido por la nueva hazaña de la Albiceleste.
El técnico también dejó claro que el objetivo ahora es conquistar un nuevo campeonato del mundo el próximo domingo. "Vamos a intentar ganar y dejar todo. Después de un partido como este es difícil explicar lo que transmiten estos jugadores. Somos únicos, y no lo digo desde la arrogancia. Esta gente nos llevó a ganar el partido", comentó, destacando el apoyo de los miles de aficionados argentinos que acompañaron al equipo en Atlanta.
Scaloni resaltó la actitud de sus dirigidos, quienes reaccionaron en los minutos finales para darle vuelta al marcador con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Para el entrenador, el compromiso y el sentido de pertenencia del plantel fueron determinantes para conseguir el boleto a una nueva final mundialista.
"La camiseta amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada. Ellos volvieron a demostrar que la sienten igual que todos los argentinos", expresó el seleccionador, quien volvió a reconocer el esfuerzo de un grupo que ha sabido responder en los momentos de mayor exigencia durante el campeonato.
Con este nuevo éxito, Lionel Scaloni quedó a las puertas de seguir engrandeciendo una de las etapas más exitosas en la historia de la selección argentina. Después de conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa América 2024 y el Mundial de Qatar 2022, ahora buscará sumar una nueva estrella cuando enfrente a España en la gran final del Mundial 2026.