Scaloni tras clasificar con Argentina a la final del Mundial: "Sin palabras"

Lionel Scaloni no ocultó su emoción después de que Argentina sellara su clasificación a la final del Mundial 2026 con una victoria por 2-1 sobre Inglaterra. El seleccionador argentino elogió el carácter de sus futbolistas, agradeció el respaldo de la afición y ya comenzó a palpitar el decisivo enfrentamiento frente a España por el título. Al concluir el encuentro, el estratega atendió a los medios desde el terreno de juego y confesó que le costaba encontrar las palabras para describir lo vivido. "Sin palabras. Es una alegría para todo nuestro país y para nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme", manifestó Scaloni, visiblemente conmovido por la nueva hazaña de la Albiceleste.

El técnico también dejó claro que el objetivo ahora es conquistar un nuevo campeonato del mundo el próximo domingo. "Vamos a intentar ganar y dejar todo. Después de un partido como este es difícil explicar lo que transmiten estos jugadores. Somos únicos, y no lo digo desde la arrogancia. Esta gente nos llevó a ganar el partido", comentó, destacando el apoyo de los miles de aficionados argentinos que acompañaron al equipo en Atlanta. Scaloni resaltó la actitud de sus dirigidos, quienes reaccionaron en los minutos finales para darle vuelta al marcador con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Para el entrenador, el compromiso y el sentido de pertenencia del plantel fueron determinantes para conseguir el boleto a una nueva final mundialista.