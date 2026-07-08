Courtois lo deja claro antes del duelo con España: "No tenemos un plan anti Lamine"

El portero belga, uno de los grandes referentes de su selección, reconoció que el equipo de Luis de la Fuente parte como favorito para conquistar el torneo y aseguró que Bélgica necesitará firmar un partido casi perfecto si quiere eliminar a España y meterse en las semifinales.

Thibaut Courtois no escondió la admiración que siente por la selección española en la previa del duelo de cuartos de final del Mundial.

"Lamine es Lamine, sabemos que tiene mucho talento. Es intentar defender muy cerca de él y, cuando podamos, hacerle un dos contra uno. Lamine es una estrella, es un gran jugador y es difícil frenarle", afirmó Courtois.

El portero de la selección de Bélgica deja claro que. "No tenemos un plan anti Lamine, no nos podemos centrar en solo un jugador. Es muy bueno, pero España tiene muchas otras virtudes. Si solo defiendes una te pueden meter por el otro lado".

Courtois considera que la vigente campeona de Europa está respondiendo a las expectativas que había generado antes del torneo. "Cuando has ganado la Eurocopa eres favorito. Junto a Argentina, Francia e Inglaterra, España era uno de los grandes favoritos y se está cumpliendo".

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También destaca que: "Están demostrando una fiabilidad muy fuerte atrás, no han encajado. Y tienen gol. Es lo que es España: buen fútbol y tener la posesión. Son intensos y presionan bien tras pérdida. Esa es la clave, buscar ese espacio a la espalda".

Además de Lamine, Courtois quiso poner el foco en el potencial colectivo del equipo de Luis de la Fuente. "No solo son Lamine u Oyarzabal, España tiene mucha calidad en el centro del campo. El gol contra Portugal es eso. La clave de ese juego rápido que tienen con desmarques a la espalda".