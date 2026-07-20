Tremendo calentón: Periodista argentino encara a Edu Aguirre del Chiringuito

Lo que comenzó como una broma de programas deportivos terminó convirtiéndose en uno de los combates más esperados y ahora hasta una velada se viene en este 2026. El mega evento ya ha sido organizado por el streamer Ibai Llanos que promete paralizar el mundo digital el próximo sábado 25 de julio.

El Mundial de Fútbol finalizó, pero el clima de Finalissima se trasladó al boxeo amateur de la mano del periodista argentino Gastón Edul y el español Edu Aguirre.

La rivalidad está puesta en el enfrentamiento entre "el periodista de Messi" y "el periodista de Cristiano".

Gastón Edul, cronista estrella de TyC Sports, se conectó al careo oficial vía videollamada desde la concentración albiceleste en Estados Unidos, recibiendo ensordecedores silbidos del público español presente.

Sin inmutarse, el argentino vinculó el combate con la gloria futbolística: "Vamos por todo, primero el domingo y después el próximo sábado".

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Edul dejó en claro que su motivación es patriótica, asegurando que "no hay un solo argentino... que cuando lo llamen y le ofrezcan defender y representar a su país diga que no".

Ante las chicanas de Aguirre, quien le dijo que "lleva 8 meses preparando excusas para cuando pierda", Gastón respondió con el rigor de su viaje: "Te tomás un tren y peleás. Yo llevo 16 vuelos ya... Voy a dejar el corazón".

La tensión aumentó cuando Aguirre reveló que el mismísimo Cristiano Ronaldo le dio una orden clara durante una comida: "Aplastalo".