Vale 1,5 mil millones: la selección más cara del Mundial y golpe para Argentina

A continuación, repasamos el ranking de los gigantes del balón, ordenados de menor a mayor valor:

En el fútbol moderno, el talento se cotiza muy alto. Un reciente informe de Transfermarkt reveló cuáles son las 10 selecciones nacionales más valiosas del planeta en la actualidad, sumando el valor de mercado de sus futbolistas. La lista nos deja grandes sorpresas, estrellas que valen una fortuna y algunos veteranos que, aunque tienen un costo bajo, aportan la experiencia que el dinero no puede comprar.

10) Bélgica: 542 millones de euros

El recambio generacional de los diablos rojos se hace notar. Su jugador más cotizado es el extremo Jérémy Doku, valorado en 75 millones de euros, mientras que el experimentado Thomas Meunier es el de menor valor comercial, con 1,5 millones de euros.

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9) Noruega: 601 millones de euros

El caso de Noruega es curioso: se mete en el top 10 casi exclusivamente gracias a una máquina de hacer goles. El androide Erling Haaland vale por sí solo 200 millones de euros (un tercio de todo su equipo). En la otra cara de la moneda está el arquero Orjan Nyland, tasado en 800 mil euros.

8) Argentina: 817,5 millones de euros

Los actuales campeones del mundo tienen un plantel muy equilibrado. Los jóvenes Enzo Fernández y Julián Álvarez lideran la cotización con 90 millones de euros cada uno. Por su parte, el histórico defensor Nicolás Otamendi, debido a su edad, cierra la lista con un valor de 1 millón de euros.

7) Países Bajos: 837,2 millones de euros

La Naranja Mecánica sigue cotizándose alto en Europa. Su joya más valiosa en el mercado es el mediocampista Ryan Gravenberch, con un valor de 80 millones de euros. El delantero Wout Weghorst es el menos costoso, cotizado en 2 millones de euros.

6) Brasil: 912,2 millones de euros

El "Joga Bonito" siempre vende bien. La estrella del Real Madrid, Vini Jr., es el jugador más valioso de la Canarinha con un precio de 140 millones de euros. El arquero Weverton es el jugador de menor valor del plantel, con 740 mil euros.

Las cinco selecciones más caras del mundo superan (o rozan) la impresionante cifra de los 1.000 millones de euros.

5) Alemania: 998 millones de euros

A un paso del billón, los germanos tienen el futuro asegurado con Florian Wirtz, el joven maravilla tasado en 100 millones de euros. El portero Oliver Baumann es el que tiene la etiqueta más baja, con 2,5 millones de euros.

4) Portugal: 1,02 mil millones de euros

El talento luso está por las nubes. El liderato de valor en este equipo no es para Cristiano Ronaldo, sino para los mediocampistas João Neves y Vitinha, ambos empatados en 140 millones de euros. El arquero José Sá es el menos valorado con 3,5 millones de euros.

3) España: 1,26 mil millones de euros

La Roja se sube al podio con una plantilla llena de juventud y presente. La nueva gran estrella del fútbol mundial, Lamine Yamal, rompe el mercado con un valor de 200 millones de euros. El delantero Borja Iglesias cierra la lista española con 2,8 millones de euros.