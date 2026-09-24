El Color Run del Hospital Leonardo Martínez ya está listo: precio, inscripción y recorrido

San Pedro Sula se prepara para vivir una jornada deportiva llena de color, diversión y solidaridad con la Color Run Hospital Leonardo Martínez 2026, que se realizará este domingo 27 de septiembre a beneficio del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela. La actividad comenzará desde las 5:30 de la mañana en el parqueo del supermercado Colonial de Circunvalación y tendrá tres recorridos: 10K, 5K y 3K, este último pensado especialmente para las familias, mascotas y personas que quieran disfrutar de la experiencia sin competir. El costo de inscripción es de 600 lempiras e incluye un kit para los participantes, que contiene lentes, bebida hidratante, snack, gel antibacterial y una mochila impermeable. Jacobo Coto, uno de los organizadores, explicó a DIARIO DIEZ que el proceso continúa abierto y que los interesados pueden realizar el pago mediante una cuenta de Banco Atlántida a nombre de la Secretaría de Salud, enviar la captura correspondiente, completar el formulario mediante un código QR y posteriormente reclamar su kit en el Hospital Leonardo Martínez.

Las inscripciones permanecerán abiertas incluso el mismo día del evento, por lo que todavía existe la oportunidad de sumarse a esta iniciativa. Myrla García detalló que también pueden inscribirse de manera presencial en la Dirección Ejecutiva del Hospital Leonardo Martínez, en horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “No tenemos hora de cierre, ni día, el mero día siempre vamos a estar inscribiendo”, explicó la organizadora durante la entrevista con DIARIO DIEZ. Los corredores deberán presentarse con anticipación, ya que a las 5:15 de la mañana comenzará un calentamiento de aproximadamente 15 minutos para posteriormente dar la salida a las 5:30. El punto de partida será el parqueo del supermercado Colonial de Circunvalación. En las pruebas de 5K y 10K habrá premiaciones por categorías, tanto en la rama masculina como femenina, mientras que los 3K tendrán un carácter completamente familiar y recreativo. La Color Run también tendrá una serie de actividades para convertir la mañana en una verdadera fiesta deportiva. Los asistentes encontrarán música, animación, tres instructores de zumba, actividades recreativas, degustaciones y promociones gratuitas de los patrocinadores.

Además, habrá un espacio de glitter y accesorios para que los participantes puedan llenarse de color durante la jornada. “Van a ver, durante todo el evento y desarrollo, hay un programa bien dinámico”, comentó Coto, quien destacó el respaldo recibido para desarrollar esta actividad. Coto resaltó el compromiso de los organizadores con la institución: “Esto significa el amor y el compromiso que tenemos por nuestra institución”. La invitación está abierta para familias, amigos, corredores y mascotas que quieran ser parte de una carrera donde cada paso tendrá como propósito ayudar.