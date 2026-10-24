CONDEPOR juramenta a más de 90 atletas hondureños para los CODICADER en Guatemala

Honduras se prepara para vivir una nueva fiesta deportiva con la participación de más de 90 atletas nacionales que representarán al país en los XII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026, sector discapacidad, que se desarrollarán en Guatemala.

Los deportistas hondureños fueron juramentados en un acto cargado de emoción y orgullo, previo a su participación en esta competencia regional, donde tendrán la oportunidad de demostrar sus capacidades, talento y dedicación en las diferentes disciplinas deportivas.