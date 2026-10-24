CONDEPOR juramenta a más de 90 atletas hondureños para los CODICADER en Guatemala

Honduras se prepara para vivir una nueva fiesta deportiva con la participación de más de 90 atletas nacionales que representarán al país en los XII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026, sector discapacidad, que se desarrollarán en Guatemala.
Los deportistas hondureños fueron juramentados en un acto cargado de emoción y orgullo, previo a su participación en esta competencia regional, donde tendrán la oportunidad de demostrar sus capacidades, talento y dedicación en las diferentes disciplinas deportivas.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), junto con el Comité Nacional de Deporte para Personas con Discapacidad de Honduras (CONDEPAH) y con el respaldo del Gobierno del presidente Nasry Asfura, destacó el esfuerzo y la valentía de los jóvenes que llevarán la bandera nacional a este importante evento estudiantil.
Desde las instituciones deportivas se envió un mensaje de motivación a los atletas, reconociendo que su participación ya representa un motivo de orgullo para el país. La delegación viajará con la ilusión de cumplir sus objetivos y dejar en alto el nombre de Honduras en los Juegos CODICADER 2026.