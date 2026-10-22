Honduras será sede de los Juegos Centroamericanos 2029: cuándo se realizarán

Honduras volverá a estar en el centro del deporte regional. El país cinco estrellas fue designado como anfitrión de los XIII Juegos Deportivos Centroamericanos 2029, una competencia que reunirá a atletas de las siete naciones del istmo y que tendrá a Tegucigalpa como sede principal.

La designación se oficializó durante una Asamblea General Extraordinaria de la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), celebrada en Tegucigalpa. Este anuncio llega con un reto para el deporte hondureño, que tendrá la responsabilidad de preparar las instalaciones y la logística necesarias para recibir a las delegaciones de la región.

De acuerdo con la información difundida sobre la organización del evento, los Juegos están previstos para celebrarse en octubre de 2029, aunque las fechas exactas de inicio y clausura deberán ser confirmadas oficialmente más adelante.