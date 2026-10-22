Honduras será sede de los Juegos Centroamericanos 2029: cuándo se realizarán

Honduras volverá a estar en el centro del deporte regional. El país cinco estrellas fue designado como anfitrión de los XIII Juegos Deportivos Centroamericanos 2029, una competencia que reunirá a atletas de las siete naciones del istmo y que tendrá a Tegucigalpa como sede principal.
La designación se oficializó durante una Asamblea General Extraordinaria de la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), celebrada en Tegucigalpa. Este anuncio llega con un reto para el deporte hondureño, que tendrá la responsabilidad de preparar las instalaciones y la logística necesarias para recibir a las delegaciones de la región.
De acuerdo con la información difundida sobre la organización del evento, los Juegos están previstos para celebrarse en octubre de 2029, aunque las fechas exactas de inicio y clausura deberán ser confirmadas oficialmente más adelante.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), junto con el Gobierno de la República, las alcaldías y el movimiento olímpico hondureño, tendrá participación en los preparativos para la justa regional.
¿Dónde se han realizado los últimos Juegos Centroamericanos?
La edición más reciente de los Juegos Deportivos Centroamericanos se celebró en octubre de 2025 en Guatemala, después de una pausa de ocho años debido a la pandemia del COVID-19. La competencia anterior se había desarrollado en Managua, Nicaragua, en 2017, mientras que en 2013 la sede fue San José, Costa Rica.
Antes de esas ediciones, los Juegos se realizaron en 2010 en Panamá y El Salvador, que compartieron la organización de la competencia. Guatemala también fue anfitriona en 2001, mientras que Honduras recibió el evento en dos ocasiones: Tegucigalpa, en 1990, y San Pedro Sula, en 1997.
Con la designación para 2029, Honduras volverá a organizar esta competencia regional después de más de tres décadas. La cita permitirá que los deportistas nacionales compitan ante su público y buscará impulsar el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas en el país.
La preparación de Tegucigalpa para recibir a las delegaciones centroamericanas será uno de los principales desafíos de cara al evento. Las autoridades deberán coordinar los escenarios deportivos, la logística y las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo de las competiciones.
El camino hacia los Juegos Centroamericanos de 2029 ya comenzó y Honduras tendrá la oportunidad de convertirse nuevamente en punto de encuentro para el deporte del istmo.