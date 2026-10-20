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Honduras conquista el bronce en Panamericano de FMA 2026 de Muaythai

El encargado de subir al podio fue el atleta Jimmy Josué Gómez Uclés, quien obtuvo el tercer lugar en la categoría élite masculina de los -57 kilogramos.

Honduras conquista el bronce en Panamericano de FMA 2026 de Muaythai
20 de octubre de 2026 a las 18:40

Honduras volvió a destacar en el escenario deportivo internacional al conquistar una medalla de bronce en el Campeonato Panamericano IFMA 2026 de Muaythai, poniendo fin a seis años de ausencia en las competencias internacionales de esta disciplina. La delegación catracha tuvo una participación sobresaliente y dejó en alto el nombre del país gracias al esfuerzo y la preparación de sus representantes.

El encargado de subir al podio fue el atleta Jimmy Josué Gómez Uclés, quien obtuvo el tercer lugar en la categoría élite masculina de los -57 kilogramos. El hondureño consiguió este importante resultado en su primera participación en un Campeonato Panamericano de Muaythai, demostrando sus condiciones y el nivel competitivo necesario para enfrentarse a exponentes de otros países del continente.

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Además de Gómez Uclés, Honduras estuvo representada por José Venancio Turcios Carías y Erick Neftalí López Ramírez, quienes también formaron parte de la delegación nacional en esta importante cita deportiva. La presencia de los tres atletas marcó el regreso del país a las competencias internacionales de la disciplina, abriendo una nueva oportunidad para impulsar su desarrollo y ganar experiencia en futuros torneos.

Por su parte, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) felicitó a los deportistas por su dedicación, disciplina y compromiso al representar dignamente a Honduras. La institución también reafirmó su intención de continuar promoviendo y dando visibilidad a las diferentes disciplinas deportivas, con el objetivo de respaldar a los atletas nacionales y generar mayores oportunidades para que sigan destacando en el ámbito internacional.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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