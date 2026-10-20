Honduras conquista el bronce en Panamericano de FMA 2026 de Muaythai

Honduras volvió a destacar en el escenario deportivo internacional al conquistar una medalla de bronce en el Campeonato Panamericano IFMA 2026 de Muaythai, poniendo fin a seis años de ausencia en las competencias internacionales de esta disciplina. La delegación catracha tuvo una participación sobresaliente y dejó en alto el nombre del país gracias al esfuerzo y la preparación de sus representantes.
El encargado de subir al podio fue el atleta Jimmy Josué Gómez Uclés, quien obtuvo el tercer lugar en la categoría élite masculina de los -57 kilogramos. El hondureño consiguió este importante resultado en su primera participación en un Campeonato Panamericano de Muaythai, demostrando sus condiciones y el nivel competitivo necesario para enfrentarse a exponentes de otros países del continente.
Además de Gómez Uclés, Honduras estuvo representada por José Venancio Turcios Carías y Erick Neftalí López Ramírez, quienes también formaron parte de la delegación nacional en esta importante cita deportiva. La presencia de los tres atletas marcó el regreso del país a las competencias internacionales de la disciplina, abriendo una nueva oportunidad para impulsar su desarrollo y ganar experiencia en futuros torneos.
Por su parte, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) felicitó a los deportistas por su dedicación, disciplina y compromiso al representar dignamente a Honduras. La institución también reafirmó su intención de continuar promoviendo y dando visibilidad a las diferentes disciplinas deportivas, con el objetivo de respaldar a los atletas nacionales y generar mayores oportunidades para que sigan destacando en el ámbito internacional.