Honduras conquista el bronce en Panamericano de FMA 2026 de Muaythai

Honduras volvió a destacar en el escenario deportivo internacional al conquistar una medalla de bronce en el Campeonato Panamericano IFMA 2026 de Muaythai, poniendo fin a seis años de ausencia en las competencias internacionales de esta disciplina. La delegación catracha tuvo una participación sobresaliente y dejó en alto el nombre del país gracias al esfuerzo y la preparación de sus representantes.

El encargado de subir al podio fue el atleta Jimmy Josué Gómez Uclés, quien obtuvo el tercer lugar en la categoría élite masculina de los -57 kilogramos. El hondureño consiguió este importante resultado en su primera participación en un Campeonato Panamericano de Muaythai, demostrando sus condiciones y el nivel competitivo necesario para enfrentarse a exponentes de otros países del continente.