¡Honduras conquista 23 podios y un título internacional en Mundial de Artes Marciales!

La representación hondureña de Kenpo Karate tuvo una destacada participación en Argentina, donde cosechó 23 podios y un campeonato internacional de combate full contact durante el Mundial Abierto de Artes Marciales IMAT 2026, dejando en evidencia el nivel competitivo de los atletas catrachos.

Entre los protagonistas de la delegación sobresalieron Santos Hernández Reyes, quien se coronó campeón internacional de full contact, además de Gabriel Alonso Hernández, Máster Elvin Navarro y Sensei Cristian Andino. Los representantes nacionales consiguieron medallas de oro, plata y bronce en diferentes modalidades del certamen.