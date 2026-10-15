¡Honduras conquista 23 podios y un título internacional en Mundial de Artes Marciales!

La representación hondureña de Kenpo Karate tuvo una destacada participación en Argentina, donde cosechó 23 podios y un campeonato internacional de combate full contact durante el Mundial Abierto de Artes Marciales IMAT 2026, dejando en evidencia el nivel competitivo de los atletas catrachos.
Entre los protagonistas de la delegación sobresalieron Santos Hernández Reyes, quien se coronó campeón internacional de full contact, además de Gabriel Alonso Hernández, Máster Elvin Navarro y Sensei Cristian Andino. Los representantes nacionales consiguieron medallas de oro, plata y bronce en diferentes modalidades del certamen.
Como parte del crecimiento de esta disciplina en el país, también se anunció que Tegucigalpa albergará un torneo clasificatorio el 17 de julio de 2027, evento que servirá como camino hacia el Mundial de Artes Marciales de 2028 y abrirá nuevas oportunidades para los exponentes hondureños.
Por su parte, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) felicitó a los deportistas por su desempeño y por representar dignamente a Honduras en la competencia internacional. La institución reconoció el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de cada integrante de la delegación, que contribuyó a poner en alto el nombre del país en el escenario mundial.