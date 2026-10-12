Honduras cierra su participación en el Sudamérica Rugby 7’s ante Guatemala

La Selección de Rugby de Honduras puso punto final a su participación en el Sudamérica Rugby 7’s 2026, torneo celebrado en Carlos Paz, Córdoba, Argentina, donde disputó su último encuentro frente a Guatemala en una competencia que reunió a diferentes representativos del continente.
El conjunto catracho protagonizó un reñido enfrentamiento ante los guatemaltecos, pero terminó cayendo por un ajustado marcador de 20-17. La diferencia de apenas tres puntos reflejó la intensidad del compromiso entre ambas selecciones en el cierre de su recorrido por el certamen internacional.
Durante su participación, Honduras también tuvo la oportunidad de medirse a República Dominicana, Venezuela y Ecuador, además de Guatemala, acumulando minutos de competencia y experiencia ante rivales de la región. Estos encuentros permitieron identificar aspectos positivos y elementos que deberán fortalecerse para afrontar los próximos desafíos deportivos.
Más allá de los resultados obtenidos en territorio argentino, la presencia de la Bicolor en el Sudamérica Rugby 7’s representa un paso importante para continuar impulsando el crecimiento de esta disciplina en el país. El objetivo será aprovechar lo aprendido, mejorar la preparación de los jugadores y consolidar el desarrollo del rugby hondureño en futuras competiciones internacionales.