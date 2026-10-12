Honduras cierra su participación en el Sudamérica Rugby 7’s ante Guatemala

La Selección de Rugby de Honduras puso punto final a su participación en el Sudamérica Rugby 7’s 2026, torneo celebrado en Carlos Paz, Córdoba, Argentina, donde disputó su último encuentro frente a Guatemala en una competencia que reunió a diferentes representativos del continente.

El conjunto catracho protagonizó un reñido enfrentamiento ante los guatemaltecos, pero terminó cayendo por un ajustado marcador de 20-17. La diferencia de apenas tres puntos reflejó la intensidad del compromiso entre ambas selecciones en el cierre de su recorrido por el certamen internacional.