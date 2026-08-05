Cuentas de pago digitales: mitos y verdades sobre abrir la tuya y entrar

Una persona recibe su salario, paga servicios desde el celular y envía dinero a familiares sin pisar una sucursal bancaria. Otra aún cree que una cuenta de pago digital es complicada, insegura o exclusiva para quienes dominan la tecnología.

Esa diferencia refleja una realidad cada vez más común en México, donde el crecimiento de los pagos digitales ha venido acompañado de dudas, ideas equivocadas y desinformación. Conocer qué hay de cierto y qué no permite tomar decisiones informadas y aprovechar las herramientas disponibles con mayor seguridad.

¿Por qué existe la confusión?

Las cuentas de pago digitales han ganado terreno gracias a la facilidad para realizar compras, transferencias y pagos desde dispositivos móviles. Sin embargo, muchas personas siguen asociando estos servicios con conceptos que no siempre corresponden a la realidad.

Parte de la confusión surge porque existen distintos tipos de plataformas, bancos tradicionales con servicios digitales y empresas especializadas en pagos electrónicos.



Además, las funciones pueden variar entre una cuenta y otra, por lo que es común escuchar opiniones basadas en experiencias aisladas. En lugar de asumir que todas funcionan igual, conviene revisar sus características, requisitos y medidas de seguridad antes de utilizarlas.

Creencia 1: “Abrir una cuenta digital es complicado”

Verdad: En la mayoría de los casos, el proceso se ha simplificado considerablemente.



Actualmente, muchos usuarios de cuentas digitales buscan acceder a más información acerca de qué es Mercado Pago México y qué entidades permiten completar la apertura desde una aplicación o sitio web, sin necesidad de acudir a una sucursal física. Habitualmente solo se solicita una identificación oficial vigente, algunos datos personales y una verificación de identidad mediante fotografía o video.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Si una persona desea conocer con mayor detalle qué es Mercado Pago y cómo funcionan este tipo de soluciones, puede consultar información explicativa sobre sus servicios. Más allá de una plataforma específica, el principio es similar: facilitar operaciones financieras mediante procesos digitales que buscan ser sencillos para el usuario.

Creencia 2: “Las cuentas digitales son menos seguras que las tradicionales”

Verdad: La seguridad depende más de las medidas implementadas y del comportamiento del usuario que del canal utilizado.



Las plataformas de pago suelen incorporar mecanismos como autenticación de dos factores, cifrado de información, monitoreo de operaciones y notificaciones en tiempo real para reducir riesgos. Además, las autoridades financieras establecen regulaciones que deben cumplir las instituciones autorizadas para ofrecer estos servicios.

No obstante, ninguna herramienta elimina por completo el riesgo si el usuario comparte contraseñas, cae en intentos de fraude o instala aplicaciones no oficiales. Mantener actualizado el dispositivo, crear claves robustas y verificar siempre el origen de los mensajes continúa siendo fundamental para proteger la información.

Creencia 3: “Solo sirven para comprar por internet”

Verdad: Sus usos son mucho más amplios.



Además de realizar compras en comercios electrónicos, muchas cuentas digitales permiten pagar servicios, enviar dinero entre personas, recibir depósitos, administrar gastos, consultar movimientos y efectuar transferencias desde un teléfono móvil.

Esta diversidad de funciones ha convertido a las cuentas digitales en una alternativa práctica para quienes desean concentrar varias operaciones financieras en un mismo lugar, especialmente cuando buscan evitar traslados o filas en sucursales.

Creencia 4: “Entrar a mi cuenta siempre es complicado”

Verdad: El acceso suele ser rápido siempre que se sigan los procedimientos establecidos.



Las plataformas incorporan distintos métodos de autenticación para proteger las cuentas, por lo que en ocasiones pueden solicitar códigos de verificación adicionales cuando detectan un dispositivo nuevo o una operación inusual. Aunque esto puede parecer un paso extra, en realidad forma parte de las medidas de seguridad, como por ejemplo para iniciar sesión en Mercado Pago.



Quienes tengan dudas sobre cómo iniciar sesión o recuperar el acceso pueden consultar las guías oficiales correspondientes. Lo importante es utilizar siempre los canales legítimos y evitar ingresar datos personales desde enlaces recibidos por mensajes sospechosos.

Creencia 5: “Las cuentas digitales siempre cobran comisiones”​​​​Verdad: Depende de cada institución y del tipo de operación.



No existe una regla única. Algunas cuentas pueden ofrecer apertura sin costo y determinadas operaciones gratuitas, mientras que otras aplican comisiones por servicios específicos, retiros, transferencias o conversiones de moneda. Por esa razón resulta recomendable revisar cuidadosamente las condiciones vigentes antes de contratar cualquier producto.

Las políticas también pueden modificarse con el tiempo, por lo que conviene consultar la información actualizada directamente con la entidad financiera correspondiente.

Creencia 6: “Solo las personas jóvenes pueden utilizarlas”

Verdad: Cualquier adulto con los requisitos necesarios puede aprender a utilizarlas.



Aunque los usuarios más jóvenes suelen adoptar con rapidez las herramientas digitales, cada vez más personas de distintas edades utilizan aplicaciones financieras para administrar su dinero. La mayoría de las plataformas procura ofrecer interfaces intuitivas y procesos guiados para facilitar su uso.

Además, el acceso a tutoriales, centros de ayuda y atención al cliente permite resolver dudas sin necesidad de contar con conocimientos avanzados de tecnología.

¿Qué conviene tener claro?

Las cuentas de pago digitales representan una alternativa que puede facilitar muchas operaciones cotidianas, pero no todas ofrecen exactamente las mismas funciones ni condiciones.



Antes de abrir una, conviene verificar quién la opera, cuáles son sus requisitos, qué medidas de seguridad incorpora y qué costos podrían aplicarse según el uso previsto.



También es importante recordar que la protección de una cuenta depende tanto de las herramientas de la plataforma como de los hábitos del usuario. Evitar compartir contraseñas, utilizar únicamente aplicaciones oficiales y revisar periódicamente los movimientos ayuda a reducir riesgos.



Las creencias equivocadas suelen surgir cuando se generalizan experiencias individuales o se desconoce cómo funcionan estos servicios. Contrastar los mitos con información verificable permite tomar una decisión con mayor confianza.



​​​​​​​Al final, la pregunta que vale la pena hacerse es sencilla: ¿la cuenta digital que estás considerando realmente responde a tus necesidades financieras y a la forma en que administras tu dinero?