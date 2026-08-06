Puma Energy lanza la promoción más grande y esperada del año “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris

Puma Energy Honduras anunció el lanzamiento de su promoción “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris, la cual estará vigente del 4 de agosto al 2 de octubre de 2026 y permitirá a los usuarios de la aplicación Puma PRIS participar por más de 8 millones de lempiras en premios. De esta manera, Puma Energy premia la lealtad de sus consumidores. La promoción incluye 8 carros KIA: 7 Sonet y 1 Tasman, además de más de 5.5 millones de puntos Pris y miles de premios instantáneos de las tiendas de conveniencia Super 7, entre ellos hot dogs, bebidas de Espresso Americano y Zambos Preparados.

Participar en la promoción “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris es fácil:

1. Registrate en la aplicación de Puma Pris, realizá tus compras de combustible en estaciones Puma Energy o productos en tiendas de conveniencia Super 7 participantes a nivel nacional. Escaneá el código QR que te proporcionará el agente de servicio para registrar automáticamente tu participación. 2. Por cada L300 en consumo, acumulás una oportunidad adicional para participar por los carros KIA. ¡Mientras más compras realizás en estaciones Puma Energy y tiendas de conveniencia Super 7, más oportunidades tenés de ganar!

Duplicá tus oportunidades cuando:

• Realizás compras en tiendas de conveniencia Super7. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE • Comprás gasolina CLEANTEC Pro (Super con 95 octanos). • Pagás desde la aplicación Puma Pris con cualquier tarjeta de crédito o débito.

Cuadruplicá tus oportunidades cuando:

• Pagás desde la aplicación Puma Pris utilizando tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida.

Paola Padilla, Marketing Manager de Puma Energy Honduras, expresó "En Puma Energy buscamos constantemente premiar la lealtad de nuestros consumidores. Con la promoción 'Ahorrá y Ganá' con Puma Pris, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo la marca que ofrece las mejores promociones, respaldada por la red de estaciones de servicio más grande del país. A través de Puma Pris, nuestros clientes pueden acceder a múltiples beneficios que les permiten ahorrar, acumular puntos y participar por grandes premios, brindándoles más razones para elegirnos en cada visita".

También añadió: “agradecemos la confianza y el respaldo de nuestros aliados estratégicos, cuyo apoyo ha sido clave para hacer realidad esta promoción. Su compromiso nos permite seguir acercando más beneficios y experiencias de valor a nuestros consumidores”.

Beneficios con Puma Pris

Banco Atlántida se suma a la promoción para brindar beneficios exclusivos a sus clientes. Sarahí Fúnez, VP de Negocios Corporativos, comentó "En Banco Atlántida queremos que cada compra genere más valor para nuestros clientes. Por eso, al pagar con sus Tarjetas de Crédito o Débito Atlántida desde la aplicación Puma Pris, cuadruplicarán sus oportunidades de ganar uno de los ocho vehículos KIA y miles de premios instantáneos, un beneficio exclusivo que recompensa su preferencia y refleja nuestro compromiso de brindar más valor en cada transacción”.

Por su parte, Mario Acosta, Director Nacional de Ventas de Kia Honduras/Corporación Jaar, indicó "Para Kia es un orgullo formar parte de la promoción 'Ahorrá y Ganá' junto a Puma Energy. Los afortunados ganadores podrán llevarse siete SUV Kia Sonet y un pickup Kia Tasman, carros que destacan por su diseño moderno, tecnología, seguridad, comodidad y rendimiento, pensados para acompañar a los hondureños en cada camino. Esta alianza estratégica también reafirma nuestro compromiso de seguir ofreciendo las mejores soluciones automotrices del mercado y de recomendar el uso de combustibles Puma para contribuir al óptimo rendimiento y cuidado de los carros". Dolores Pinel, Gerente de Operaciones de Membresías de Espresso Americano, agregó "Nos entusiasma ser parte de esta iniciativa junto a Puma Energy, compartiendo con los consumidores algunos de nuestros productos como parte de los premios instantáneos. Esta colaboración nos permite seguir creando momentos especiales y experiencias positivas para nuestros clientes".

Finalmente, Zambos se suma a esta iniciativa y Alejandro Fanconi representante de marca de Zambos, comentó "En Zambos nos entusiasma sumarnos a esta promoción de Puma Energy, que reconoce la preferencia de los consumidores a través de atractivos beneficios. Ser parte de los premios instantáneos nos permite seguir acompañando a los hondureños en sus momentos cotidianos y fortalecer el vínculo con nuestros consumidores".

Puma Energy reafirma su compromiso con sus clientes

Puma Energy, a través de su promoción “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris, reafirma su compromiso de seguir ofreciendo beneficios que generen valor para sus consumidores. Como parte de su liderazgo en el mercado, la compañía cuenta con la mayor red de estaciones de servicio a nivel nacional y ofrece combustibles desarrollados con tecnología CLEANTEC, diseñada para contribuir al cuidado del motor y brindar una experiencia diferenciada. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como Banco Atlántida, KIA, Super7, Espresso Americano y Zambos.

El primer sorteo de la promoción se realizará el 14 de agosto y, posteriormente, se llevarán a cabo sorteos semanales hasta el 2 de octubre, fecha en la que finalizará la promoción. Puma Energy invita a sus clientes y consumidores a seguir sus cuentas oficiales en Facebook e Instagram, @pumaenergyhn, donde podrán conocer a los ganadores, las novedades y todos los detalles de “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris.

Acerca de Puma Energy

Puma Energy, es una compañía multinacional de energía, con marcada presencia en 44 países en varios continentes. En Honduras, posee más de 250 estaciones de servicio, siendo la red de combustibles más grande de Honduras y 42 tiendas de conveniencia Super 7, Además, cuenta con su programa de lealtad Puma Pris que permite a sus usuarios acumular y canjear puntos por descuentos en combustible o en tiendas Super 7 y pagar de forma rápida y segura a través de la app. Actualmente Puma Energy cuenta con la certificación Top Tier™ +, un estándar internacional de calidad para combustibles que reconoce a las gasolinas que superan los requisitos de desempeño, especialmente en limpieza y protección del motor y que aseguran que el combustible ofrezca cierto nivel de detergentes y propiedades técnicas que ayudan a mantener el motor más limpio y funcionando mejor.