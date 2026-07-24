¿Cuándo debuta José Mario Pinto con Sporting San José? Ya hay fecha y rival

José Mario Pinto, Carlos Pineda y Alex López comenzarán este sábado una nueva etapa en sus carreras al debutar oficialmente en la Primera División de Costa Rica. Los tres futbolistas hondureños tendrán su estreno en la jornada inaugural del campeonato cuando su equipo enfrente al Alajuelense, uno de los clubes más tradicionales del balompié tico. El compromiso está programado para este sábado 25 de julio y se disputará en el Estadio Puente de Piedra, ubicado en Grecia, Alajuela. El pitazo inicial será a las 8:00 de la noche, en un duelo que marcará el inicio de la temporada para ambos conjuntos.

La atención estará centrada especialmente en José Mario Pinto, quien vivirá su primer partido oficial con los colores del Sporting San José luego de cerrar un exitoso ciclo con Olimpia, club en el que conquistó múltiples títulos de Liga Nacional y se consolidó como una de las figuras más importantes del fútbol hondureño en los últimos años. Junto a Pinto también tendrán su presentación Carlos Pineda y Alex López, dos futbolistas con amplia experiencia tanto en la Liga Nacional como con la Selección de Honduras. Ambos buscarán aportar su calidad y liderazgo desde el arranque de la temporada en el fútbol costarricense.