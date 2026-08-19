Kilmar Peña advierte al Alianza y opina sobre los árbitros: "Al Olimpia no le ayudan"

Kilmar Peña habló previo al trascendental duelo ante Alianza por la Copa Centroamericana, donde Olimpia buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda. El delantero también se refirió a la competencia que existe en el ataque del conjunto blanco, su proceso de adaptación a la presión de uno de los clubes más grandes de Centroamérica, el consejo que le brinda al juvenil Jeremy Rodríguez y su percepción sobre el arbitraje ahora que defiende la camiseta olimpista.
DECLARACIONES DE KILMAR PEÑA
Contanos un poco cómo está el club luego de ganar el Clásico y ahora cambiar el chip para enfrentar la Copa Centroamericana
Muy bien, gracias a Dios que se pudo sacar ese resultado en el Clásico y vamos con la moral alta para enfrentar este partido contra Alianza.
Un duelo que puede significar, Kilmar, sellar el pase a la siguiente ronda
Sí, se sabe que con este gane clasificaríamos a la segunda fase y sabemos que ellos también tienen oportunidades de pelear por esa clasificación y esperemos que nosotros seamos los que clasifiquemos.
Kilmar, te ha venido muy bien Olimpia. Cuando te convocan o te contratan, se decía: bueno, ¿será que Kilmar estará o no estará?, pero creo que te ha caído muy bien el equipo
Yo vengo humildemente trabajando, siempre todos los entrenamientos los hago de la mejor manera posible. Esperemos que siempre en los partidos se lo haga bien y, claro, lo que falta es el gol todavía, pero primero Dios se va a dar.
Kilmar, ¿y la presión cómo la manejás? Sabemos que te ha tocado venir a un equipo que ganar es lo único que tienen en la mente. Copa Centroamericana, ¿te obsesiona ya poder lograr un título de estos en tu carrera?
Esto del fútbol es de trabajar muy fuerte. Se sabe que Olimpia es un equipo muy grande, que la presión siempre está y, bueno, con la Copa Centroamericana, es mi primera vez en este torneo y, bueno, primeramente Dios, se nos den las cosas en esto que viene ahorita en el partido contra Alianza.
¿Y cómo manejar, por ejemplo, la ansiedad, Kilmar, de querer anotar ese primer gol, romper un poco el hielo, como decimos popularmente? ¿Cómo lo estás manejando? Porque imagino que dentro de vos estás ansioso
No, todos los días en mi mente me pongo a pensar, pero la cosa es de trabajar y seguir trabajando y que las cosas se van a dar.
Ahora, Kilmar, ¿cómo ha sido la experiencia en Olimpia? Tuviste una etapa en Marathón que fue muy grande, pero hoy estar en Olimpia, ¿cómo la estás viviendo?
Es muy buena, la verdad, es muy buena. Es uno de los más grandes de Centroamérica y la sensación aquí es muy buena, es muy diferente a otros equipos, la verdad, y bueno, pues gracias a Dios por esta oportunidad que se me dio.
Hoy por hoy en la Copa está complicado, depende de sí mismos: ganan y clasifican, pero si pierden se complica todo. Es un partido como una final
Nosotros vamos con la mentalidad de ganar. Olimpia se sabe que es un equipo grande, que siempre se propone sacar buenos resultados. No vamos con la mentalidad negativa, vamos con la mentalidad positiva de que vamos a ganar y esperemos que eso sea.
¿Era como te imaginabas estar en Olimpia, más allá de que iniciando temporada te lesionaste el tema del dedo y ahora te está dando el gol? ¿Era como te lo imaginabas?
Sí, la verdad que sí. Todo lo que me imaginaba era así, con presión, con todos los equipos. Cada vez que se presentaba Olimpia, desde el otro lado, cuando yo lo veía, no creía que era así, que se le cerraba, que todo era así, porque era un equipo muy grande y con buenos jugadores. Bueno, ahora estoy aquí, ahora me toca trabajar de ese lado y hacerlo de la mejor manera.
Kilmar, me imagino que no quieren dejar ese último round a una final ante Saprissa, ¿quieren definir esto antes? ¿Lo han hablado dentro del grupo, evitar que ese Clásico vaya a llegar tan comprometido?
Sí se ha hablado. Ya se ha hablado que tendríamos que, por ejemplo, ya venir de Panamá clasificados, porque sabemos que Saprissa es un gran equipo y, bueno, para llegar a ese partido pues tenemos que ganar el día de mañana y primeramente Dios se dé.
Bueno, ya te diste cuenta de que parecía ser más fácil meter goles en Olimpia por la plantilla que tiene, pero es más difícil por los espacios más reducidos.
Sí, sí me di cuenta. Yo, como les decía, cuando estaba en UPN, los espacios... uno siempre nos decían pues que uno hay que cerrarse porque los equipos grandes son muy buenos y ahora en este lado pues sí, se siente la verdad muy diferente y, bueno, primeramente Dios y un futuro se dé en los goles.
Aquí se pegan más, aquí más bravo todo, la marca
Sí, es más bravo, es cierto, aquí se pegan más, aquí te pegan más, como se dice, y bueno, como uno trabaja para eso, esperemos que las cosas se den, primeramente Dios, de los goles.
Y cambia la perspectiva, ¿no? Porque mucha gente dice: no, es que a Olimpia le ayudan, es que a Olimpia los árbitros todos le pitan. Cambia la perspectiva, Kilmar. ¿Lo pensaste alguna vez y ahora que estás de este lado?
No, no, no lo pensé, pero sí he estado con compañeros que lo habían dicho y todas esas cosas, pero no, no, la verdad que aquí no. Como dice la gente, no le ayudan en nada aquí, la verdad que es muy difícil también. De este lado se vive también muy difícil cuando las cosas no se dan, pero bueno, esperemos que las cosas se empiecen a dar ahorita con esto de la Copa Centroamericana, que es lo que está ahorita de frente.
¿Qué mensaje le mandás a Jeremy? Porque tú eres un jugador que viene de selecciones menores y a esa edad prometías mucho, recuerdo, eras de mucha proyección. Hoy, un cipote de 16 años marcando doble, ¿qué mensaje le puedes mandar?
No, que trabaje con humildad, que siga trabajando. Él es muy buen jugador, es un delantero letal, como le podemos decir, porque apenas con sus 16 años que tiene, él la sabe aprovechar en el área. Es muy bueno y esperemos que, bueno, que él siga por el bien del club, que siga trabajando bien y que se mantenga humildemente.
A veces el fútbol es como inexplicable, ¿no? Kilmar decía, ¿alguien pudo imaginar que vos pudiste haber marcado primero que Jeremy? Ahora lleva tres y es de los máximos goleadores
No, esto es así, las cosas son así. Bien por él, gracias a Dios por él porque él está dando las oportunidades y, bueno, no le toca esperar.
Y bajo tu experiencia, como lo dice el colega acá, en su momento Kilmar, el gran goleador cuando era joven, ¿cómo manejar eso para un cipote como él? Que las redes, que es el próximo tal jugador, que siempre vienen las comparaciones. ¿Cómo manejar eso, Kilmar, ahora que es un hombre de experiencia?
No, bueno, la cosa de ser humilde más que todo, de no agrandarse, porque uno como cipote tiende a perder el piso rápidamente y, bueno, le digo a él que se mantenga humilde, que siga trabajando, que las cosas para él se van a ir dando.