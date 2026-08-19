Kilmar Peña advierte al Alianza y opina sobre los árbitros: "Al Olimpia no le ayudan"

Kilmar Peña habló previo al trascendental duelo ante Alianza por la Copa Centroamericana, donde Olimpia buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda. El delantero también se refirió a la competencia que existe en el ataque del conjunto blanco, su proceso de adaptación a la presión de uno de los clubes más grandes de Centroamérica, el consejo que le brinda al juvenil Jeremy Rodríguez y su percepción sobre el arbitraje ahora que defiende la camiseta olimpista.

DECLARACIONES DE KILMAR PEÑA

Contanos un poco cómo está el club luego de ganar el Clásico y ahora cambiar el chip para enfrentar la Copa Centroamericana

Muy bien, gracias a Dios que se pudo sacar ese resultado en el Clásico y vamos con la moral alta para enfrentar este partido contra Alianza. Un duelo que puede significar, Kilmar, sellar el pase a la siguiente ronda

Sí, se sabe que con este gane clasificaríamos a la segunda fase y sabemos que ellos también tienen oportunidades de pelear por esa clasificación y esperemos que nosotros seamos los que clasifiquemos. Kilmar, te ha venido muy bien Olimpia. Cuando te convocan o te contratan, se decía: bueno, ¿será que Kilmar estará o no estará?, pero creo que te ha caído muy bien el equipo

Yo vengo humildemente trabajando, siempre todos los entrenamientos los hago de la mejor manera posible. Esperemos que siempre en los partidos se lo haga bien y, claro, lo que falta es el gol todavía, pero primero Dios se va a dar.

Kilmar, ¿y la presión cómo la manejás? Sabemos que te ha tocado venir a un equipo que ganar es lo único que tienen en la mente. Copa Centroamericana, ¿te obsesiona ya poder lograr un título de estos en tu carrera?

Esto del fútbol es de trabajar muy fuerte. Se sabe que Olimpia es un equipo muy grande, que la presión siempre está y, bueno, con la Copa Centroamericana, es mi primera vez en este torneo y, bueno, primeramente Dios, se nos den las cosas en esto que viene ahorita en el partido contra Alianza. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Y cómo manejar, por ejemplo, la ansiedad, Kilmar, de querer anotar ese primer gol, romper un poco el hielo, como decimos popularmente? ¿Cómo lo estás manejando? Porque imagino que dentro de vos estás ansioso

No, todos los días en mi mente me pongo a pensar, pero la cosa es de trabajar y seguir trabajando y que las cosas se van a dar. Ahora, Kilmar, ¿cómo ha sido la experiencia en Olimpia? Tuviste una etapa en Marathón que fue muy grande, pero hoy estar en Olimpia, ¿cómo la estás viviendo?

Es muy buena, la verdad, es muy buena. Es uno de los más grandes de Centroamérica y la sensación aquí es muy buena, es muy diferente a otros equipos, la verdad, y bueno, pues gracias a Dios por esta oportunidad que se me dio. Hoy por hoy en la Copa está complicado, depende de sí mismos: ganan y clasifican, pero si pierden se complica todo. Es un partido como una final

Nosotros vamos con la mentalidad de ganar. Olimpia se sabe que es un equipo grande, que siempre se propone sacar buenos resultados. No vamos con la mentalidad negativa, vamos con la mentalidad positiva de que vamos a ganar y esperemos que eso sea. ¿Era como te imaginabas estar en Olimpia, más allá de que iniciando temporada te lesionaste el tema del dedo y ahora te está dando el gol? ¿Era como te lo imaginabas?

Sí, la verdad que sí. Todo lo que me imaginaba era así, con presión, con todos los equipos. Cada vez que se presentaba Olimpia, desde el otro lado, cuando yo lo veía, no creía que era así, que se le cerraba, que todo era así, porque era un equipo muy grande y con buenos jugadores. Bueno, ahora estoy aquí, ahora me toca trabajar de ese lado y hacerlo de la mejor manera.