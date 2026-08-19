Motagua en alerta: así quedó su grupo en la Copa Centroamericana

La victoria del equipo costarricense le permitió llegar a cinco unidades y colocarse a solamente dos puntos del Motagua, ambos con tres encuentros jugados. Por debajo aparecen Municipal de Guatemala con cuatro puntos y FAS de El Salvador con tres, mientras que Verdes FC permanece en el último lugar sin unidades después de cuatro jornadas.

El Motagua quedó en una situación complicada dentro del Grupo D de la Copa Centroamericana de Concacaf, luego de que Cartaginés venciera al Verdes FC y se acercara peligrosamente a los azules en la tabla de posiciones. El conjunto hondureño marcha como líder con siete puntos después de tres partidos disputados, pero todavía no tiene asegurado su boleto a la siguiente ronda.

El panorama se vuelve todavía más complicado para los dirigidos por Javier López, ya que deberán visitar precisamente al Municipal en Guatemala en su último compromiso de la fase de grupos. Los azules necesitan conseguir un resultado positivo para evitar depender de otros marcadores y asegurar su clasificación a los cuartos de final del torneo regional.

Una derrota en territorio guatemalteco podría generar un escenario de máxima tensión para Motagua. Si Municipal consigue los tres puntos, alcanzaría siete unidades y se colocaría a la par de los hondureños, mientras que FAS todavía tendría dos partidos pendientes para sumar y superar la línea de los capitalinos.

Además, Cartaginés todavía tiene un encuentro por disputar y actualmente cuenta con cinco puntos, por lo que también podría terminar por encima del Motagua. En el peor de los escenarios para los hondureños, una combinación de resultados podría dejar al equipo azul fuera de los puestos de clasificación pese a haber comenzado la última jornada como líder del grupo.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Por ahora, Motagua encabeza el Grupo D con siete puntos y diferencia de goles de +6, seguido por Cartaginés con cinco, Municipal con cuatro, FAS con tres y Verdes FC sin unidades. Los azules tendrán que afrontar una auténtica final ante Municipal en Guatemala, conscientes de que una victoria les permitirá controlar su destino y evitar hacer cuentas en el cierre de la fase de grupos