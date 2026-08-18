Torneo de Reservas: Motagua y Real España inician con derrota; Génesis golea

El Apertura 2026 del Torneo de Reservas de la Liga Nacional arrancó oficialmente este martes. Los leoncitos del Olimpia intentarán retener la corona en esta nueva edición, luego de proclamarse campeones en junio al derrotar al Olancho FC en la final del Clausura.
La jornada inaugural del certamen, que reúne a las promesas del fútbol hondureño, cerró con un total de 16 tantos anotados en tres partidos, destacando dos sorpresas y una goleada.
En la cancha Ramón Sarmiento de Olancho, las reservas del Juticalpa dieron el golpe venciendo a Motagua por 3-2 con goles de Jostin Galeas, Kelvin Rosales y Rafael López. Para las águilas descontaron Jordan García y Jonathan Argueta.
En el Estadio Roberto Suazo Córdova, de La Paz, se protagonizó el partido con más anotaciones de este martes. El Génesis FC propició una paliza de 5-2 sobre el Choloma.
A través de sus redes sociales, el conjunto canino presumió de sus jóvenes promesas por este triunfazo en la primera fecha. "Nuestras reservas se hicieron sentir en la cancha y se quedaron con un contundente triunfo 5-2. Una jornada de esfuerzo, talento y mucho fútbol que demuestra que el futuro de Génesis FC viene con fuerza".
Y para cerrar, Platense doblegó por 3-1 a Real España. El 'Tiburón' sorprendió con autoridad en la cancha de la corporación municipal de Omoa, Cortés, con dianas de Joseph Paz, Yankel Urbina y Benjamín Corea; Stefone Matute descontó para los aurinegros.
Las acciones de la primera jornada continúan este miércoles con el Olimpia vs. Lobos UPN. El vigente campeón debuta recibiendo a la 'Manada' a las 3:00 PM en la cancha del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Luego, a las 5:00 PM, el Estrella Roja recibirá en Danlí al Olancho FC.
El último enfrentamiento de esta fecha inaugural se jugará el jueves, cuando Marathón se enfrente con el debutante Atlético Independiente a las 3:30 PM en San Pedro Sula.