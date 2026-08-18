Torneo de Reservas: Motagua y Real España inician con derrota; Génesis golea

El Apertura 2026 del Torneo de Reservas de la Liga Nacional arrancó oficialmente este martes. Los leoncitos del Olimpia intentarán retener la corona en esta nueva edición, luego de proclamarse campeones en junio al derrotar al Olancho FC en la final del Clausura.

La jornada inaugural del certamen, que reúne a las promesas del fútbol hondureño, cerró con un total de 16 tantos anotados en tres partidos, destacando dos sorpresas y una goleada.

En la cancha Ramón Sarmiento de Olancho, las reservas del Juticalpa dieron el golpe venciendo a Motagua por 3-2 con goles de Jostin Galeas, Kelvin Rosales y Rafael López. Para las águilas descontaron Jordan García y Jonathan Argueta.