DT del Alianza calienta el duelo ante Marathón: "No sería una proeza ganar de visita"

El entrenador argentino Roberto Pompei aseguró en la previa del partido contra Marathón que no será una "proeza" si su equipo, el Alianza de El Salvador, consigue mañana la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana en el Estadio Morazán. Le restó importancia al ambiente que podría generar la afición verdolaga en el recinto sampedrano y resaltó que conoce muy bien a su colega y compatriota, Silvio Rudman, técnico de los esmeraldas.

¿Sería una proeza ganarle a Marathón de visita? "No es una proeza, para nada. Pero consideraría un resultado importante, porque ganar acá sería clasificar y ganar en la casa de uno de los candidatos del grupo. Mañana vamos a jugar contra un buen equipo, es uno de los candidatos del grupo". ¿Alianza está obligado a pasar de ronda? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Nosotros hace dos meses que llegamos al país (El Salvador), estamos trabajando con el grupo. Cuando apareció el sorteo casi nadie creía que en la última fecha iba a depender de nosotros. No es una obligación, pero sí es algo que nosotros nos pusimos como objetivo. Vamos a jugar contra un equipo histórico, no es que tengamos la obligación, es que tenemos la ilusión de pasar". El Estadio Morazán se caracteriza por generar un ambiente hostil para los equipos visitantes. ¿Cómo preparar el factor mental? "Nosotros vamos a salir a la cancha a jugar contra un buen equipo que tiene 11 jugadores de su lado, después lo que sucede afuera... nosotros tenemos jugadores con experiencia, no le damos mayor importancia, porque los partidos se ganan y pierden adentro. El otro día jugamos un partido de visitante contra el otro candidato del grupo, cometimos dos errores que al final nos costaron caro, pero competimos en todo el partido, nos faltó esa concentración al principio para poder tener chances de sumar. Así que bastante tenemos para pensar en el rival, que para ponermos a pensar lo que pasa afuera también".