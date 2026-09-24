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Liga Naciones de Concacaf: así quedó el grupo A tras la burla de Curazao a Costa Rica

Grupo A de la Nations League queda al rojo vivo tras los resultados de hoy

Liga Naciones de Concacaf: así quedó el grupo A tras la burla de Curazao a Costa Rica

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Concacaf luego de la humillada de Curazao a Costa Rica
24 de septiembre de 2026 a las 21:56

El Grupo A de la Liga de Naciones de Concacaf comenzó a tomar forma luego de los tres partidos disputados este jueves 24 de septiembre, dejando a Curazao, Haití y República Dominicana igualados con tres puntos en la parte alta de la clasificación.

Curazao aparece como líder del grupo gracias a su diferencia de goles. La selección caribeña derrotó 4-3 a Costa Rica en un partido de muchas emociones y quedó con tres unidades, cuatro goles a favor y tres en contra, para una diferencia de +1.

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En el segundo puesto se encuentra Haití, que también suma tres puntos después de imponerse 3-2 sobre Trinidad y Tobago. Los haitianos tienen una diferencia de +1, mientras que República Dominicana ocupa la tercera posición con los mismos tres puntos.

Precisamente, República Dominicana completó la jornada con una victoria 3-2 ante Nicaragua, resultado que le permite mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Nicaragua, en cambio, quedó sin puntos y con diferencia de -1.

La derrota ante Curazao dejó a Costa Rica en la cuarta posición, con cero puntos tras su primer compromiso. Los ticos recibieron cuatro goles y anotaron tres, por lo que también tienen una diferencia de -1.

En los últimos puestos aparecen Nicaragua y Trinidad y Tobago, ambos sin unidades después de sus respectivos tropiezos. Nicaragua tiene dos goles a favor y tres en contra, mientras Trinidad y Tobago también registra dos tantos marcados y tres recibidos.

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MAÑANA CONTINÚA EL GRUPO B

La actividad de la Liga A continuará este viernes 25 de septiembre con tres encuentros. Jamaica enfrentará a Guatemala a las 6:00 p. m., mientras que Honduras recibirá a Surinam a las 7:00 p. m. y El Salvador se medirá a Martinica a las 9:00 p. m.

Honduras tendrá una nueva oportunidad de sumar en casa ante Surinam, en una jornada que también tendrá los duelos Jamaica-Guatemala y El Salvador-Martinica.

ASÍ QUEDA LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A DE LA NATIONS LEAGUE

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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