Liga Naciones de Concacaf: así quedó el grupo A tras la burla de Curazao a Costa Rica

El Grupo A de la Liga de Naciones de Concacaf comenzó a tomar forma luego de los tres partidos disputados este jueves 24 de septiembre, dejando a Curazao, Haití y República Dominicana igualados con tres puntos en la parte alta de la clasificación. Curazao aparece como líder del grupo gracias a su diferencia de goles. La selección caribeña derrotó 4-3 a Costa Rica en un partido de muchas emociones y quedó con tres unidades, cuatro goles a favor y tres en contra, para una diferencia de +1.

En el segundo puesto se encuentra Haití, que también suma tres puntos después de imponerse 3-2 sobre Trinidad y Tobago. Los haitianos tienen una diferencia de +1, mientras que República Dominicana ocupa la tercera posición con los mismos tres puntos. Precisamente, República Dominicana completó la jornada con una victoria 3-2 ante Nicaragua, resultado que le permite mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Nicaragua, en cambio, quedó sin puntos y con diferencia de -1. La derrota ante Curazao dejó a Costa Rica en la cuarta posición, con cero puntos tras su primer compromiso. Los ticos recibieron cuatro goles y anotaron tres, por lo que también tienen una diferencia de -1. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En los últimos puestos aparecen Nicaragua y Trinidad y Tobago, ambos sin unidades después de sus respectivos tropiezos. Nicaragua tiene dos goles a favor y tres en contra, mientras Trinidad y Tobago también registra dos tantos marcados y tres recibidos.

MAÑANA CONTINÚA EL GRUPO B

La actividad de la Liga A continuará este viernes 25 de septiembre con tres encuentros. Jamaica enfrentará a Guatemala a las 6:00 p. m., mientras que Honduras recibirá a Surinam a las 7:00 p. m. y El Salvador se medirá a Martinica a las 9:00 p. m. Honduras tendrá una nueva oportunidad de sumar en casa ante Surinam, en una jornada que también tendrá los duelos Jamaica-Guatemala y El Salvador-Martinica.