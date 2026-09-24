Consiguieron su primer triunfo en la Nations League tras vencer a Nicaragua

República Dominicana consiguió su primer triunfo en la Liga A de la Nations League de Concacaf debido a que las otras dos participaciones siempre lo había jugado en la Liga B.

En un partido lleno de emociones, República Dominicana derrotó 3-2 a Nicaragua por la fecha 1 del grupo A de la Liga de Naciones de Concacaf.

Los locales fueron intensos desde el inicio. República Dominicana se puso 2-0 a favor tras los goles de Heinz Mörchel en el minuto 5' y el del ex jugador del Real Madrid y ahora del Alavés, Mariano, al 15'. Un resultado que parecía sentencia, a pesar de los pocos minutos de partido.

Sin embargo, en el minuto 39', Juan Luis Pérez anotó el descuentro tras un golazo de tiro libre. Un gol que generó mucha polémica por el lado de los caribeños.

En el complemento, Nicaragua hizo cambios y ese efecto funcionó hasta el minuto 85' donde Bayron Bonilla, jugador de Real Estelí, soltó un cabezazo imparable y ponía el 2-2 en en el Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros.