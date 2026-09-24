  1. Centroamérica

Consiguieron su primer triunfo en la Nations League tras vencer a Nicaragua

Nicaragua sufre un duro golpe tras perder el partido en la última jugada del partido.

Consiguieron su primer triunfo en la Nations League tras vencer a Nicaragua
VS
24 de septiembre de 2026 a las 19:45

En un partido lleno de emociones, República Dominicana derrotó 3-2 a Nicaragua por la fecha 1 del grupo A de la Liga de Naciones de Concacaf.

República Dominicana consiguió su primer triunfo en la Liga A de la Nations League de Concacaf debido a que las otras dos participaciones siempre lo había jugado en la Liga B.

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Los locales fueron intensos desde el inicio. República Dominicana se puso 2-0 a favor tras los goles de Heinz Mörchel en el minuto 5' y el del ex jugador del Real Madrid y ahora del Alavés, Mariano, al 15'. Un resultado que parecía sentencia, a pesar de los pocos minutos de partido.

Sin embargo, en el minuto 39', Juan Luis Pérez anotó el descuentro tras un golazo de tiro libre. Un gol que generó mucha polémica por el lado de los caribeños.

En el complemento, Nicaragua hizo cambios y ese efecto funcionó hasta el minuto 85' donde Bayron Bonilla, jugador de Real Estelí, soltó un cabezazo imparable y ponía el 2-2 en en el Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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