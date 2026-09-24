Se le fueron encima a Selvin Brown: así fue el gol de Nicaragua ante Rep. Dominicana

La jugada tuvo de protagonista al árbitro hondureño, Selvin Brown, quien ha sido el elegido para pitar en este primer duelo vibrante que se está disputando en el Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

La Liga de Naciones de Concacaf ya tuvo su primera polémica en el partido de la fecha 1 del grupo A entre República Dominicana y Nicaragua.

El encuentro iba 2-0 a favor de los locales tras los goles de Heinz Mörchel en el minuto 5' y el del ex jugador del Real Madrid y ahora del Alavés, Mariano, al 15'. Un resultado que parecía sentencia, a pesar de los pocos minutos de partido.

Sin embargo, en el minuto 39 Selvin Brown sancionó una falta a 25 metros de la meta y Juan Luis Pérez fue el ejecutante. Pero para sorpresas de todos, el defensa central del Alajuelense le pegó sin autorización del árbitro hondureño.

Al portero, quien estaba ordenando la barrera, le fue imposible el tiro colocado de Pérez que celebró con todo el descuento y el gol que los volvía a meter al partido.

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Selvin Brown marcó con sus manos el gol y todos los jugadores de República Dominicana se le fueron encima a reclamarle al catracho. Sin embargo, Brown dio a entender que los nicaragüenses no había pedido distancia en la barrera y que el gol era válido.