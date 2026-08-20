Olimpia y Saprissa clasificados: así quedó la tabla de la Copa Centroamericana

Olimpia cumplió con su objetivo en la Copa Centroamericana al derrotar al Alianza de Panamá y alcanzar los nueve puntos en el Grupo C, resultado que le permitió igualar al Saprissa en lo más alto de la clasificación.

El conjunto hondureño mantiene una campaña perfecta con tres victorias en igual número de partidos, registrando siete goles a favor y apenas dos en contra, los mismos números que presenta el equipo costarricense.

Con este resultado, Olimpia y Saprissa aseguraron su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, por lo que ambos clubes llegan a la última jornada con la tranquilidad de tener su boleto garantizado a la siguiente fase.

Sin embargo, todavía queda por definir quién terminará como líder del Grupo C. Saprissa ocupa actualmente el primer lugar por los criterios de desempate, pero Olimpia tiene la posibilidad de arrebatarle esa posición en la jornada final.