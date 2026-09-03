Real Estelí ya tiene el sustituto de la Barbie Vázquez y es uno que amargó a Honduras

El Real Estelí de Nicaragua no tardó en mover sus fichas tras la salida del entrenador argentino-hondureño Diego Martín Vázquez. La junta directiva del conjunto pinolero oficializó la contratación del estratega uruguayo Marco "El Fantasma" Figueroa como el nuevo director técnico, encomendándole la tarea de reestructurar el proyecto deportivo tras el trago amargo de quedar al margen de las competencias internacionales.
Figueroa desembarca en el banquillo rojiblanco con el antecedente inmediato de su paso por el Comunicaciones de Guatemala, club del cual fue desvinculado la semana anterior luego de un ciclo de seis meses en el que no consiguió alzar el título con la histórica escuadra chapina.
El estratega uruguayo es ampliamente recordado en el ámbito catracho por haber sido el artífice técnico de la selección de Nicaragua que dejó a Honduras fuera del camino hacia la Copa del Mundo tras aquel batacazo 2-0 en Managua rumbo a United 2026.
A través de un comunicado oficial, el Real Estelí confirmó que la incorporación de Figueroa responde al firme compromiso institucional de mantener al club en la cúspide competitiva de la región. El timonel charrúa tomará las riendas del plantel a partir del próximo lunes para dar inicio a la planificación táctica de los torneos venideros y reencauzar la dinámica ganadora de la escuadra norteña.
"Confiamos en que su experiencia, liderazgo y capacidad contribuirán al crecimiento y a la consecución de nuevas metas para nuestra institución", destacó la cúpula directiva en el anuncio de bienvenida. La misión principal para "El Fantasma" será devolverle la jerarquía al equipo en el plano local y sentar las bases para reconquistar el protagonismo internacional que la institución ha sostenido en los últimos años.