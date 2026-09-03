Real Estelí ya tiene el sustituto de la Barbie Vázquez y es uno que amargó a Honduras

El Real Estelí de Nicaragua no tardó en mover sus fichas tras la salida del entrenador argentino-hondureño Diego Martín Vázquez. La junta directiva del conjunto pinolero oficializó la contratación del estratega uruguayo Marco "El Fantasma" Figueroa como el nuevo director técnico, encomendándole la tarea de reestructurar el proyecto deportivo tras el trago amargo de quedar al margen de las competencias internacionales. Figueroa desembarca en el banquillo rojiblanco con el antecedente inmediato de su paso por el Comunicaciones de Guatemala, club del cual fue desvinculado la semana anterior luego de un ciclo de seis meses en el que no consiguió alzar el título con la histórica escuadra chapina.

El estratega uruguayo es ampliamente recordado en el ámbito catracho por haber sido el artífice técnico de la selección de Nicaragua que dejó a Honduras fuera del camino hacia la Copa del Mundo tras aquel batacazo 2-0 en Managua rumbo a United 2026.