Brutal choque: Terrible golpe al rostro de Fermín y Barcelona se quedó esperando el penal contra Atlético

El duelo entre Atlético de Madrid y el Barcelona, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, estuvo marcado por una intensa polémica arbitral en un partido que ya venía cargado de tensión por el resultado de la ida. El conjunto azulgrana, dirigido por Hansi Flick, había logrado ponerse en ventaja 2-0 en el marcador con goles de Lamine Yamal y Ferran Torres, lo que encendió por completo la ilusión de la remontada en territorio colchonero. El encuentro cambió de tono a los 25 minutos de juego tras una acción que desató la controversia.

La jugada nació de una brillante asistencia de tres dedos de Lamine Yamal, quien habilitó a Fermín López dentro del área, completamente solo. El joven mediocampista conectó un potente cabezazo que parecía destinado al gol, pero se encontró con una intervención espectacular del arquero Jorge Musso, quien logró desviar el balón de manera providencial. No obstante, en la continuidad de la acción, Musso impactó accidentalmente con su pie en el rostro de Fermín López, que quedó tendido en el césped con evidentes signos de dolor y sangrado. La imagen generó preocupación inmediata entre sus compañeros y obligó a la rápida intervención del cuerpo médico del Barcelona.