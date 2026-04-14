Brutal choque: Terrible golpe al rostro de Fermín y Barcelona se quedó esperando el penal contra Atlético

El duelo entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/atletico-vs-barcelona-en-vivo-champions-league-transmision-remontada-eliminacion-lamine-yamal-EH30152446" target="_blank">Atlético de Madrid y el Barcelona</a></b>, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, estuvo marcado por una intensa polémica arbitral en un partido que ya venía cargado de tensión por el resultado de la ida.El conjunto azulgrana, dirigido por Hansi Flick, había logrado ponerse en ventaja 2-0 en el marcador con goles de Lamine Yamal y Ferran Torres, lo que encendió por completo la ilusión de la remontada en territorio colchonero. El encuentro cambió de tono a los 25 minutos de juego tras una acción que desató la controversia.