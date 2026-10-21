PSG ya lo sabe: los castigos que podrían recibir tras derrotar a Barcelona en Champions

Al lema le acompañaba una imagen de un hombre enmascarado, que recordaba al protagonista de la película 'La Matanza de Texas', sosteniendo una motosierra que destrozaba el escudo del club azulgrana.

La pancarta que los ultras del París Saint-Germain desplegaron anoche en el partido contra el Barcelona con el lema 'Massacre à la parisienne' ('Masacre a la parisina') será objeto de un procedimiento disciplinario, que puede conllevar una sanción de UEFA para el club.

El Barcelona anunció anoche tras el partido, en el que el PSG se impuso 4-2, que iba a reportar la presencia de la pancarta al delegado de la UEFA, cuyo informe, debe hacer constar la exhibición de la misma, según el procedimiento habitual y trasladado a la comisión de disciplina.

La pancarta se desplegó en uno de los fondos del Parque de los Príncipes antes del pitido inicial del encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Además, los seguidores más radicales del club parisino entonaron cánticos de 'Puta Barça' durante todo el partido y encendieron bengalas tras el primer tanto de su equipo.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La Comisión de Disciplina de la UEFA estudiará el caso que puede desembocar en una sanción para el club, con multa económica y cierre parcial de su estadio, por la transmisión de un mensaje inadecuado para eventos deportivos, como establece su código disciplinario y podría sancionar al PSG y el resto de incidencias.

El club parisino ya fue sancionado por los incidentes de público de la final de la "Champions" 2025, en la que ganó el título frente al Inter de Milán (5-0) el 31 de mayo, con 148.000 euros.