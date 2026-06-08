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Nata Martínez, el orgullo de Olanchito y la figura que destaca en torneos en Estados Unidos

El futbolista hondureño brilla con su talento y prueba de ello es que se ha convertido campeón de varios torneos.

Nata Martínez, el orgullo de Olanchito y la figura que destaca en torneos en Estados Unidos

Nata Martínez, el joven hondureño y figura de la Talacha en Estados Unidos sigue destacando.
08 de junio de 2026 a las 12:18

El talento supera las barreras y te acerca a alcanzar los sueños, sin importar los obstáculos que en el camino tengas que superar; así lo demuestra Natanael Martínez, un hondureño que está triunfando den Estados Unidos.

Su pasión por el fútbol lo lleva en la sangre, pero su talento lo demuestra día a día dentro de los terrenos de juego y fuera de las fronteras patrias que lo vieron crecer.

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Originario de Olanchito, Yoro, a sus 24 años de edad, Natanael Martínez Agurcia, radica Durhan, Carolina del Norte en Estados Unidos, donde se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados en Copas del fútbol amateur.

La posibilidad de brillar en el fútbol amateur en Estados Unidos inició con el equipo Catrachos FC, que dirige Edwin Pedroza, un hondureño cinco estrellas en Estados Unidos que le apasiona el fútbol.

Nata Martínez, el orgullo de Olanchito y la figura que destaca en torneos en Estados Unidos

Nata, como es más conocido en el mundo de la Talacha, es consciente que su carrera ha venido paso a paso desde su debut en Catrachos FC. "Cada inicio tiene su proceso, iba de a poco y con trabajo he ido llenando de confianza".

Muy contento por la labor y el crecimiento que ha venido demostrando, Nata agradece el cariño y respeto que se ha ido ganando de los aficionados de la Talacha. "La gente mira el desempeño de uno dentro de la cancha y mira los resultados y la gente me apoya".

Su carrera ha venido en crecimiento y llena de títulos, donde en suma cuatro copas ganadas de las últimas seis que ha disputado en la presente campaña.

Nata Martínez, el orgullo de Olanchito y la figura que destaca en torneos en Estados Unidos

"Me siento muy emocionado y agradecido con Dios que nos da las fuerzas y me tiene fuera de lesiones para estar acá".

Sus dos últimos títulos sumados en menos de una semana son el TST y Copa Mariachi este fin de semana en Houston. "Todo es gloria a Dios y a los que están conmigo siempre".

El talento de Nata lo llevó el año pasado a figurar y ser fichado por el Charlotte Independence de la USL League One, luego de militar por el North Carolina FC, equipo que actualmente dirige Amado Guevara.

Nata Martínez, el orgullo de Olanchito y la figura que destaca en torneos en Estados Unidos

En medio del mercado de fichaje de previo al inicio del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, el nombre de Natanael Martínez se ha vuelto una opción para dos clubes que están interesados en ficharlo.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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