Abby Zng: conoce a la reina del cosplay hondureño y el arte detrás de sus trajes

Nuestro país tiene la fortuna de contar con cosplayers increíbles, que sacan a relucir el lado más creativo de la cada vez más grande comunidad geek de Honduras. Y en esta ocasión, DIARIO DIEZ tiene la suerte de poder contar con Abby Zng, una de las cosplayers más talentosas del territorio nacional, que nos relatará su punto de vista de este mundo, desde una mirada muy cercana e impresionantemente técnica. Abby Zúniga, conocida artísticamente como Abby Zng, de 26 años, originaria de la capital, cuenta con un colorido historial de cosplays realizados e interpretados desde el 2020. Como toda persona interesada en este mundo, ella recuerda con cariño como en su infancia solía sentarse frente al televisor a maravillarse con las historias que solo el anime y las series animadas pueden ofrecer.

Y en 2017, asistió por primera vez a una convención de estilo anime/geek, que en aquel momento todavía se hacían a una escala más pequeña, pues la comunidad todavía no contaba con el mismo grado de libertad propia con el que son felices hoy en día. Fue ahí donde Abby presenció los impresionantes cosplays que llegaron al evento, algunos más trabajados que otros, pero todos realizados con el corazón. Eso la cautivó.

Fascinada por el nivel de atención a cada detalle de los trajes, la perfección del maquillaje y el nivel de interpretación de los cosplayers, profundamente comprometidos con los personajes a los que daban vida, Abby tomó una decisión que cambiaría su vida: ella misma lo intentaría. El proceso de aprendizaje para la creación de props y todo lo que un cosplay conlleva es lento y requiere paciencia, pero Abby estaba dispuesta a asumir el reto.

Fue así que comenzó a trabajar en sus primeros cosplays, eligiendo cuidadosamente a los personajes que personificaría, tomando en cuenta principalmente sus favoritos de los animes y videojuegos que disfruta. “Para mí, el cosplay no solo consiste en caracterizar a un personaje, sino también en transmitir la emoción de verlo cobrar vida y brindar a los fans la experiencia de encontrarse con su personaje favorito en la vida real”, comenta Abby al respecto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Para Abby, que ahora es experta en la creación de props y en el arte del maquillaje, la costura y el trato de las telas sigue siendo un desafío que requiere de mucha paciencia de su parte. Afortunadamente, cuenta con el apoyo de amigas y de su propia madre para poder perfeccionar los trajes. Y ella siempre estará agradecida por el apoyo, pues ver como su círculo más cercano apoya su pasión y contribuye al éxito de sus cosplays es un regalo muy hermoso.