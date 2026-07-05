  1. Frase del dia

Cristiano Ronaldo

Ojalá que mañana no sea mi último partido en un Mundial. No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo, no voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no

05 de julio de 2026 a las 06:00
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