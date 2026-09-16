  1. Frase del dia

Mauro Reyes

A mí solo me toca, independientemente de la decisión que se tome (la directiva), ir buscando ganar, porque el fútbol profesional, el de alto rendimiento, cada partido hay que salir a ganar.

16 de septiembre de 2026 a las 06:00
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