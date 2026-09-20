Borja pide Puskás con este tremendo golazo de chilena en el América-Chivas

El Clásico Nacional de México volvió a entregar una noche cargada de emociones y tuvo como gran protagonista al colombiano Miguel Borja. El delantero del América apareció en el momento más complicado para firmar un empate 2-2 frente a Chivas de Guadalajara. El conjunto azulcrema parecía encaminado a sufrir una dolorosa derrota en el Estadio Azteca. Chivas aprovechó sus oportunidades y llegó a colocarse con una ventaja de dos goles, dejando al América contra las cuerdas y con muy poco margen de reacción.

El primer golpe del Guadalajara llegó cuando el partido comenzaba a tomar intensidad. Chivas encontró espacios para hacer daño y consiguió abrir el marcador, obligando al América a adelantar sus líneas en busca de una respuesta. Con las ‘Águilas’ intentando reaccionar, el conjunto rojiblanco volvió a castigar. El segundo tanto de Chivas llegó en una acción en la que la defensa americanista no logró contener el avance visitante, permitiendo que el Guadalajara ampliara la diferencia a 0-2. El marcador parecía sentenciar el encuentro, pero el América salió con otra cara en el complemento. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

GOL DE PUSKAS

Entonces apareció Miguel Borja. A los 71 minutos, cuando las ‘Águilas’ todavía perdían 0-2, Brian Rodríguez recibió por la banda derecha y levantó la cabeza para enviar un centro hacia el corazón del área. Borja leyó perfectamente la trayectoria de la pelota y ejecutó una espectacular chilena. El colombiano se elevó, conectó el balón de manera limpia y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la portería.