El 'Chino' Huerta vuelve a México tras fracasar en Europa: su nuevo contrato

César 'Chino' Huerta regresa a México. A falta del anuncio oficial, el atacante de 25 años dejará el Anderlecht tras un año y medio en Bélgica y volverá a su país para vestir nuevamente la camiseta de los Pumas. La información ha sido confirmada este martes por el periodista César Luis Merlo, asegurando que el jugador regresa de forma definitiva y firmará un contrato de tres años con los universitarios.

El comunicador también desvela que Pumas compró la totalidad de su carta y que Huerta viajará hoy hacia tierras aztecas y mañana pasará por la revision medica. Cabe recordar que justamente fue Pumas el último club en el que militó Huerta antes de emigrar a Europa a princpios de 2025. El mexicano se sumó al Anderlecht, pero no logró tener el protagonismo que deseaba, aunque al final le alcanzó para estar en la lista de Javier Aguirre en el Mundial 2026. Durante su paso por el conjunto belga, el 'Chino' disputó 38 partidos que se reparten en Liga, Copa, Europa League y eliminatoria para la Conference League. Solo marcó cinco goles y dio dos asistencias. Tampoco tuvo la suerte de levantar un título.

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