1xBet: tu socio de confianza en deportes

1xBet es líder en la industria mundial de las apuestas. La marca incursionó en el mundo de las apuestas en 2007 y rápidamente se consolidó como referente en tendencias del sector. Desde 2012, la casa de apuestas opera en línea y, en 2021, también lanzó una versión ligera de su sitio web.



1xBet se ha consolidado como una de las principales casas de apuestas gracias a la mejora constante de sus productos y a sus ofertas exclusivas para los jugadores. Estos esfuerzos le han valido numerosos y prestigiosos premios del sector. En 2026, la marca fue reconocida como Best Sportsbook Operator en los SiGMA Awards South America, Sports Betting Operator of the Year en los International Gaming Awards y Best on Mobile en los Sigma Africa Awards. Por su parte, su programa de afiliados, 1xAffiliates, recibió el premio Best Sports Operator en los Sigma Eurasia Awards.



Los principales foros y exposiciones de iGaming reconocen constantemente la contribución de 1xBet al desarrollo de la industria con importantes premios, entre ellos: Best Mobile Casino Experience (2024), Esports Operator of the Year (2024), Best Affiliate Program (2024), Digital Sports Betting Operator of the Year (2024), Sportsbook Operator of the Year (2024), Mobile Sports Product of the Year (2025), Best Crypto Operator (2025) y Best Sportsbook Operator (2025).



Gracias a la calidad de su servicio y a su mejora continua, apostadores de todo el mundo eligen 1xBet cada día. Además, la marca apuesta por los mejores clubes y torneos a la hora de establecer patrocinios: FC Barcelona, Paris Saint-Germain, la Serie A de Italia, FIBA, Volleyball World, Billie Jean King Cup y muchos más.



La marca también apoya activamente el deporte en distintos países de América. 1xBet es patrocinador oficial de los clubes de fútbol Caracas (Venezuela), Universidad Católica (Chile), Independiente del Valle y SC Barcelona (Ecuador), Sporting Cristal FC (Perú) y Xelajú FC (Guatemala). La empresa también colabora con Yaguarete Fighting Championship en Argentina, el peleador brasileño de UFC Carlos Prates y la Liga Nacional de Ecuavóley (Ecuador).



1xBet no solo apoya a equipos y torneos reconocidos, sino que también apuesta por la innovación y marca tendencias en la industria de las apuestas. Por ejemplo, gracias a sus colaboraciones con organizaciones como 9z, The MongolZ y MIBR, los aficionados a los esports tienen acceso a una enorme variedad de opciones para apostar en distintas disciplinas populares.



Descubre a continuación las ventajas que hacen que esta marca internacional se distinga de la competencia:



Apuestas deportivas

1xBet es una marca reconocida a nivel mundial, cuya plataforma recibe más de 10 millones de usuarios cada mes.



Los jugadores prefieren 1xBet por las siguientes ventajas:

■ Cuotas altas

1xBet ofrece cuotas mejoradas en numerosos mercados de apuestas, lo que te permite aspirar a mayores ganancias.



■ Amplia variedad de mercados

Los usuarios pueden apostar en miles de eventos de los deportes más populares con cuotas competitivas, desde fútbol y tenis hasta carreras de motos en pista y salto de esquí. También hay mercados relacionados con el mundo del espectáculo, la ciencia y la economía.



■ Apuestas rápidas y sencillas

1xBet utiliza tecnología de última generación para que los jugadores no pierdan ni un segundo y puedan apostar en el momento indicado. La empresa permite a sus usuarios aprovechar al máximo las apuestas realizadas tanto antes de los partidos como en vivo.



■ Gran variedad de transmisiones EN VIVO

1xBet cuenta con una sección exclusiva de transmisiones en vivo, donde los jugadores pueden disfrutar de una amplia selección de eventos deportivos en tiempo real.



■ Soluciones innovadoras

1xBet incorpora constantemente las tecnologías más avanzadas. La casa de apuestas marca tendencias con soluciones como una versión ligera del sitio web, aplicaciones rápidas, estadísticas avanzadas y deportes poco convencionales para apostar en vivo.



Bonos y promociones frecuentes

1xBet recibe a sus nuevos usuarios con increíbles regalos.

Bono de bienvenida del 100 % de hasta 3000 HNL para apuestas deportivas.

Esta atractiva promoción te ayuda a comenzar con mayor confianza y puede duplicar tu saldo disponible para apostar. Para obtener el bono, sigue estos pasos:

Regístrate en el sitio web o la aplicación.Completa tu perfil.Verifica tu número de teléfono.Selecciona el bono de bienvenida para apuestas deportivas.Realiza un depósito mínimo de 25 HNL.

Cada usuario puede aprovechar esta oferta una sola vez por usuario y no puede volver a reclamarla.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Para cumplir con todos los requisitos de apuesta, debes apostar un monto equivalente a cinco veces el valor del bono (requisito de apuesta x5). Solo cuentan las apuestas combinadas de tres o más eventos, con cuotas mínimas de 1.40 por selección. Las apuestas anuladas o reembolsadas no se tienen en cuenta; únicamente se consideran las apuestas liquidadas.

Debes cumplir con todos los requisitos de apuesta en un plazo de 30 días a partir de la recepción del bono.

Bono de bienvenida al casino: hasta 45 000 HNL + 150 giros gratis.

Se trata de un paquete de bonos que se otorga por etapas durante tus primeros cuatro depósitos. Su distribución es la siguiente:



Primer depósito de al menos 260 HNL: bono del 100 % del monto depositado + 30 giros gratis.

Segundo depósito de al menos 400 HNL: bono del 50 % del monto depositado + 35 giros gratis.

Tercer depósito de al menos 400 HNL: bono del 25 % del monto depositado + 40 giros gratis.

Cuarto depósito de al menos 400 HNL: bono del 25 % del monto depositado + 45 giros gratis.



Cada parte del bono debe activarse en el orden indicado, sin saltarse ninguna etapa. Los giros gratis obtenidos solo pueden utilizarse en las tragamonedas que aparecen en la página de la promoción.



Debes cumplir con los requisitos de apuesta del bono en un plazo de 7 días, con un multiplicador de x35. Una vez cumplidas estas condiciones, podrás retirar tus fondos.



La seguridad es lo primero

La protección de los datos personales de los usuarios es una de las principales prioridades del equipo de ciberseguridad de 1xBet.



Esta protección abarca el sitio web oficial de la empresa, sus aplicaciones móviles, los datos financieros y toda la información de la cuenta personal de cada jugador. Mediante protocolos de cifrado avanzados y autenticación de dos factores, la empresa protege los datos de sus usuarios y ayuda a prevenir fraudes y robos.



Una aplicación móvil de primer nivel

Descarga la aplicación móvil para iOS o Android desde el sitio oficial de 1xBet. Entre sus principales ventajas se encuentran su gran velocidad, la facilidad para realizar apuestas y la posibilidad de retirar fondos de forma sencilla, en cualquier momento y lugar.



Cada día, más personas utilizan la aplicación porque, con 1xBet, pueden disfrutar desde su celular de:



■ Acceso a las cuotas desde cualquier parte del mundo, cuando lo necesiten;

■ Actualizaciones e información sobre eventos deportivos mediante notificaciones push;

■ Transmisiones en vivo de más de 10 000 eventos al mes.



Registro instantáneo

Puedes registrarte en 1xBet en cuestión de segundos gracias a la opción de crear una cuenta con un solo clic. También puedes registrarte con tu número de teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. ¡Olvídate de los formularios largos y complicados! Todo está diseñado para que el proceso sea lo más rápido, cómodo y seguro posible.



Depósitos y retiros rápidos

1xBet ofrece una amplia variedad de métodos de pago:

■ Transferencias bancarias: BAC, Ficohsa, Banpaís, Banco Atlántida y Banco de Occidente;

■ Billeteras electrónicas: Tigo Money, Tengo, Dilo, Airtm, Skrill, Skrill 1-Tap y Money GO;

■ Tarjetas bancarias y pagos digitales: VISA, MasterCard, Apple Pay y Google Pay;

Billeteras de criptomonedas: Crypto y Binance Pay.



1xBet ofrece una combinación ideal de servicios internacionales y métodos de pago locales populares en Honduras. La velocidad de procesamiento de las transacciones depende directamente del método elegido para depositar o retirar fondos.



Atención al cliente 24/7

El servicio de atención al cliente de 1xBet está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Puedes hacer tus consultas a través de un chat en línea disponible en más de 70 idiomas. También puedes llamar al número de teléfono que aparece en el sitio web de 1xBet, solicitar que te llamen o enviar un mensaje por correo electrónico. Además, el equipo de la empresa está siempre dispuesto a resolver cualquier duda que tengas.



1xBet es tu mejor opción

Con 19 años en el mercado, 1xBet se ha convertido en un caso de éxito. La mejor prueba de ello son sus constantes reconocimientos en las premiaciones internacionales más prestigiosas, así como sus colaboraciones con marcas y celebridades de primer nivel.



1xBet establece nuevos estándares en la industria y ofrece a sus jugadores una amplia variedad de apuestas, una experiencia de apuestas cómoda y sencilla, junto con un servicio de primera clase



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