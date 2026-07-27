¿Errorazo o amaño? El insólito autogol de un portero que desató la polémica

El guardameta Sergio Avellaneda se convirtió en el centro de la polémica luego de que este fin de semana marcara un insólito autogol que desató todo tipo de suspicacias en las redes sociales.

La acción sucedió en el partido que Real Frontera sufrió una paliza ante el Ureña SC (5-1) en la Segunda División del fútbol de Venezuela.

El arquero colombiano del Real Frontera recibió un balón de su defensa, lo controló y al ser presionado por un atacante intentó tocar hacia un costado, pero terminó anotando en su propia portería.

La jugada se hizo viral en X y además de las burlas esperadas, distintos usuarios señalaron que la falla no fue algo "normal", por lo que Sergio Avellaneda tendría que ser investigado por su equipo.

Cabe mencionar que ya han existido casos en los que errores insólitos están relacionados con temas extrafutbolísticos como las apuestas.