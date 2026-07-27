¿Errorazo o amaño? El insólito autogol de un portero que desató la polémica

El guardameta Sergio Avellaneda se convirtió en el centro de la polémica luego de que este fin de semana marcara un insólito autogol que desató todo tipo de suspicacias en las redes sociales.
La acción sucedió en el partido que Real Frontera sufrió una paliza ante el Ureña SC (5-1) en la Segunda División del fútbol de Venezuela.
El arquero colombiano del Real Frontera recibió un balón de su defensa, lo controló y al ser presionado por un atacante intentó tocar hacia un costado, pero terminó anotando en su propia portería.
La jugada se hizo viral en X y además de las burlas esperadas, distintos usuarios señalaron que la falla no fue algo "normal", por lo que Sergio Avellaneda tendría que ser investigado por su equipo.
Cabe mencionar que ya han existido casos en los que errores insólitos están relacionados con temas extrafutbolísticos como las apuestas.
"Confíen... esa es la generación de relevo que llevará a Venezuela al próximo Mundial", "Eso no lo hace un chamo ni Sub-10. Hay autogoles por montones, pero esto?" y "Ok... Casi no se notó el amaño del partido", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.
Por el momento, ni el Real Frontera ni el guardameta se han pronunciado sobre lo sucedido y todo queda en suspenso para los aficionados.