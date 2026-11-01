Boca le ganó el Superclásico a un River que sufrió dos expulsados

En una tarde marcada por la tensión y el dramatismo absoluto, Boca Juniors venció con lo justo 1-0 a River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. Ante una Bombonera repleta que vibró desde el primer minuto, el conjunto xeneize se llevó tres puntos fundamentales que no solo alimentan su sueño de pelear por el título, sino que además hunden a su eterno rival en un mar de frustraciones y reclamos arbitrales.

El destino del encuentro comenzó a torcerse de forma prematura para el equipo dirigido por Leonardo Ponzio. Apenas se disputaban 9 minutos de la primera mitad cuando el defensor Lucas Martínez Quarta cometió una dura infracción que, tras una rigurosa revisión en el VAR por parte de la terna arbitral, terminó con una tarjeta roja directa. Esta temprana expulsión alteró por completo los planes tácticos de la visita, obligando a River a replegar sus líneas y a realizar un desgaste físico monumental para compensar el hombre de menos en un escenario hostil. Aprovechando la superioridad numérica y el empuje de su gente, el local acorraló a su oponente y logró romper el cero a los 27 minutos del primer tiempo. Tras un preciso tiro de esquina ejecutado desde el sector derecho, el defensor Lautaro Di Lollo se elevó con determinación en el corazón del área y conectó un potente cabezazo que dejó sin opciones al arquero Santiago Beltrán. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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El gol desató la euforia en las tribunas y le dio a Boca la tranquilidad necesaria para manejar los tiempos del partido ante un River visiblemente golpeado. Durante el complemento, el 'Millonario' intentó apelar al orgullo para buscar el empate y generó algunas aproximaciones aisladas, pero la solidez defensiva del 'Xeneize' y el cansancio acumulado hicieron mella en los de Núñez. La ilusión de una remontada heroica se desvaneció por completo a los 78 minutos, cuando Gonzalo Montiel vio la tarjeta roja directa luego de una violenta entrada. Con apenas nueve jugadores en el campo de juego, la resistencia táctica de River colapsó y el tramo final del partido se transformó en un monólogo de control absoluto por parte del dueño de casa. Con este triunfo por la mínima, Boca no solo celebra la paternidad en su estadio, sino que además suma unidades vitales para escalar de forma definitiva a la cima de la tabla anual de posiciones, quedando a un paso de sellar de manera matemática su clasificación a los Playoffs del Clausura.

RIVER SE QUEDA CON NUEVE😬❌El árbitro expulsó a Montiel y Boca Juniors acaricia el triunfo en el Superclásico.▶️El 🇦🇷 #TorneoClausura en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/0JYrrLPvPl — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 1, 2026

El planteamiento estratégico del cuerpo técnico xeneize dio sus frutos al adormecer el juego en el mediocampo durante los últimos minutos, asegurando que los tres puntos se quedaran legítimamente en La Boca sin sufrir sobresaltos en su propio arco. Por el contrario, la otra cara de la moneda refleja la profunda preocupación que se instaló en 'La Banda'. River se retira de La Bombonera masticando rabia, no solo por la derrota frente a su clásico rival, sino por la indisciplina y las desatenciones defensivas que lo dejaron con dos futbolistas menos en momentos clave del partido. Ahora, Ponzio tendrá la difícil tarea de recomponer el ánimo de un plantel golpeado que ve cómo se alejan sus oportunidades en el torneo doméstico, mientras la prensa local ya debate la severidad de los fallos arbitrales que marcaron a fuego el Superclásico.