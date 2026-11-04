Cómo abrir una empresa en Malta, un país de la Unión Europea: guía paso a paso

Malta permite a emprendedores locales y extranjeros constituir empresas conforme a su Ley de Sociedades (Companies Act, Capítulo 386). Como miembro de la Unión Europea y de la eurozona, ofrece a las empresas un marco jurídico dentro del mercado único europeo. Sin embargo, la constitución de una sociedad es solo el primer paso para operar cumpliendo la normativa.



El Registro Mercantil de Malta (Malta Business Registry o MBR) registró 3.628 nuevas sociedades privadas en 2025. Los emprendedores deben tener en cuenta aspectos como la estructura de propiedad, el registro mercantil, la fiscalidad y las autorizaciones específicas de cada sector

Paso 1: ¿Es una sociedad de responsabilidad limitada la mejor opción?

Una sociedad de responsabilidad limitada (Ltd) generalmente limita la responsabilidad de los socios al capital comprometido, a diferencia de los empresarios individuales, que responden personalmente de las deudas del negocio. Las sociedades colectivas y las sociedades anónimas pueden resultar más adecuadas para otras estructuras de propiedad y financiación.



Los proveedores de servicios corporativos, como CSB Group, pueden coordinar la documentación de constitución y los trámites legales. El alquiler de oficinas es una decisión comercial independiente: el requisito legal inicial consiste en disponer de un domicilio social registrado en Malta.

Paso 2: ¿Quién puede ser propietario y administrar una empresa en Malta?

Una sociedad privada maltesa necesita al menos un administrador y un secretario societario. Tanto las personas físicas extranjeras como las sociedades extranjeras pueden, por regla general, poseer participaciones. También es posible constituir sociedades unipersonales bajo determinadas condiciones.



Es necesario identificar a los titulares reales de la empresa, especialmente cuando la propiedad se estructura mediante una sociedad holding o un fideicomiso. Ser accionista no concede automáticamente derechos de residencia ni autorización para trabajar en Malta.

Paso 3: Elige el nombre de tu empresa y su domicilio social

​​​​​​El MBR puede rechazar nombres idénticos a otros existentes, engañosos o que incumplan sus criterios de aceptación. Las sociedades privadas normalmente incluyen las denominaciones «Limited» o «Ltd» al final de su nombre.



El domicilio social debe estar situado en Malta y permitir la recepción de correspondencia oficial. No tiene que coincidir con el lugar donde se desarrolla la actividad, aunque negocios como restaurantes o fábricas pueden necesitar instalaciones comerciales autorizadas

Paso 4: Prepara la documentación necesaria para constituir la empresa

​​​​​​La escritura de constitución y los estatutos sociales (Memorandum and Articles of Association) establecen los objetivos de la empresa, su capital social, las normas de gobierno corporativo y los cargos responsables. Los solicitantes también deben presentar documentos de identidad, información sobre la propiedad y documentación de diligencia debida, incluida la justificación del origen de los fondos cuando se solicite.



​​​​​​​Desde el 10 de julio de 2026, determinadas sociedades cuyos accionistas registrados son exclusivamente personas físicas pueden utilizar su registro de socios para cumplir las obligaciones de información sobre titularidad real. Esta simplificación está sujeta a condiciones y no elimina la necesidad de analizar posibles estructuras de control indirecto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Paso 5: ¿Cuánto cuesta realmente constituir una empresa en Malta?

​​​​​​Una sociedad privada de responsabilidad limitada necesita un capital social autorizado mínimo de 1.164,69 €, totalmente suscrito cuando se utiliza ese importe mínimo, del cual debe desembolsarse al menos el 20 %. Esto supone una aportación inicial aproximada de 232,94 €.



Para sociedades con un capital autorizado que no supere los 1.500 €, el MBR cobra una tasa de constitución electrónica de 100 €. El capital social pertenece a la empresa y no debe confundirse con la tasa de registro.



También conviene presupuestar servicios de contabilidad, secretaría societaria, domicilio social y posibles solicitudes de licencias

Paso 6: Presenta la solicitud ante el Registro Mercantil de Malta

Desde marzo de 2025, las solicitudes de constitución deben presentarse mediante el Business Automation Registry Online System (BAROS), la plataforma digital del MBR. Es necesario aportar los documentos firmados, la información requerida para las comprobaciones de diligencia debida y el justificante de pago.



Las solicitudes completas que cumplen todos los requisitos pueden tramitarse en un plazo de 24 horas. Una vez aprobadas, la sociedad recibe un certificado de registro y un número de identificación mercantil.



Sin embargo, constituir una empresa no significa que esté preparada para comenzar su actividad. Las verificaciones bancarias y las autorizaciones regulatorias pueden tardar considerablemente más. Desde una perspectiva empresarial, la fecha del primer contrato con un cliente suele ser una referencia más útil para planificar que la fecha de inscripción.

Paso 7: Registra la empresa a efectos del impuesto de sociedades y del IVA

Las sociedades maltesas generalmente tributan al 35 % sobre su renta imponible mundial. Mediante el sistema de imputación íntegra, determinados accionistas pueden obtener devoluciones fiscales después de distribuir dividendos. La carga fiscal efectiva depende de los requisitos aplicables y de la clasificación de los beneficios; no existe una reducción automática del tipo impositivo.



Un régimen opcional de tributación definitiva del 15 %, introducido en 2025, establece condiciones específicas, un compromiso de cinco años y excluye las devoluciones fiscales a los accionistas relacionadas con ese impuesto.



El tipo general del IVA en Malta es del 18 %. Las pequeñas empresas que cumplen los requisitos y tienen una facturación nacional inferior a 35.000 € pueden acogerse a la exención del artículo 11, aunque no podrán recuperar el IVA soportado.Las operaciones comerciales transfronterizas dentro de la UE pueden generar obligaciones adicionales de registro y presentación de declaraciones.

Paso 8: Organiza las cuentas bancarias y los medios de pago de tu empresa

Los banos y las entidades de pago autorizadas suelen solicitar documentos de constitución, identificación de los accionistas, pruebas del origen de los fondos y estimaciones del volumen de transacciones. Las estructuras de propiedad complejas o las actividades comerciales de mayor riesgo pueden implicar verificaciones adicionales.



No siempre es obligatorio disponer de una cuenta bancaria en una entidad tradicional maltesa, pero contar con medios de pago adecuados resulta esencial.La elección del proveedor debe depender de la ubicación de los clientes, las divisas utilizadas y las necesidades de liquidación, no únicamente de las comisiones

Paso 9: Comprueba si necesitas licencias o contratar empleados

​​​​​El certificado del MBR no autoriza automáticamente las actividades reguladas. Los servicios financieros pueden requerir la aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), mientras que las actividades de juego están supervisadas por la Autoridad del Juego de Malta (MGA). Las empresas alimentarias y los operadores turísticos están sujetos a requisitos adicionales.



Antes de contratar trabajadores, la empresa debe gestionar su registro como empleador, obtener un número PE, organizar las declaraciones de nóminas y presentar las notificaciones correspondientes ante Jobsplus.



Los empleados procedentes de países no pertenecientes a la UE también pueden necesitar una autorización de trabajo.

Paso 10: Cumple con las obligaciones anuales y los requisitos contables