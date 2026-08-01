Concacaf lanza un dardo a Infantino: "El fútbol no caerá en manos de uno solo"

Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y sus 41 federaciones miembro celebraron este sábado la retirada de FIFA en su intento de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo. Asimismo, subrayó la unidad a la hora de defender los intereses del fútbol "a largo plazo" y de los principios "de buena gobernanza", según informó en un comunicado.

"Los acontecimientos de los últimos días han puesto de manifiesto algo que ya no se puede ignorar: el futuro de la Copa Mundial de la FIFA, el mayor activo del fútbol mundial, se impulsó al margen de todo marco de gobernanza establecido, sin transparencia, consulta ni el debido proceso", dijo la Concacaf en su escrito. El pasado miércoles, la FIFA anunció su intención de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial que buscaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto. El proyecto recibió el jueves un varapalo con la negativa de la UEFA -donde hacen vida los ganadores de 13 de las Copas del Mundo disputadas desde 1930-, que alertó que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El viernes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció en un comunicado que la entidad desistía de su intención de crear dicha filial después de "escuchar atentamente a todas las partes".